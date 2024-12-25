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港聞

港聞二

反恐案部分供辭相同 作供警否認抄同袍 被問有否要求脫衣搜身 稱按值日官指示無需要

【明報專訊】《反恐條例》第二案，8人涉嫌於2020年初策劃3次爆炸，昨日在高院第23天審訊。辯方盤問時關注，警員有否向男被告脫衣搜身（strip search）；警員供稱搜身程序由警署值日官決定，「我哋冇意見」。辯方又指出，作供警員和另一同袍的書面口供內容重疊，用字和標點符號一模一樣；警員承認兩份口供部分內容相同，但否認曾抄襲證供。

辯方質疑記事冊與案有關

官指法律上非證物

證物警員11632溫文鏡供稱，他花了7個月查看本案閉路電視片段，包括發現炸彈的明愛醫院，以及疑用來製造炸彈的大角嘴宏創方單位，並將工作寫入警員記事冊。在辯方盤問下，溫文鏡稱，他從2020年1月起翻閱閉路電視片段，當時的警員記事冊已交回警署，不知有沒有保存。辯方質疑記事冊與案有關，應封存為證物。法官陳仲衡聞言表示，記事冊在法律上不是證物，質問：「工作紀錄點會係證據？」陳官要求辯方盤問其他範疇。

次被告李嘉濱2020年3月7日被捕後，由溫文鏡檢取身上腰包和手機等。辯方問警員有否要求李嘉濱脫衣搜身，「剝光豬、除晒衫」。溫回答，搜身程序是由值日官決定，而值日官當時指示毋須脫衣搜身。辯方指出，溫同年3月9日為李嘉濱的手機拍照，其間向李套取口腔拭子樣本，過程中沒有妥善保管手機，反而容許同袍接觸手機；溫文鏡一概否認以上說法。

溫文鏡曾與同隊警長4181陳國威在警署看管李嘉濱。辯方盤問指，溫的口供和陳的供辭部分段落重疊，其中一句為「同日2311時，我與偵緝警長張偉華、偵緝警員11583和偵緝警員11632押解被捕人到達中區警署，並帶到錄影接見室」。

稱習慣第三身記錄自己行動

辯方質疑，溫文鏡的口供語意重複，句首提及「我」，又寫明「偵緝警員11632」（即溫文鏡自己），明顯照抄陳國威的供辭。溫否認說法，稱當時和陳國威一同出入警署，所以記錄內容和時間相同。溫又表示，自己習慣以第三身形式記錄行動，一時忘記轉換稱呼，「唔清楚點解漏咗，可能當時冇為意」。聆訊本周五（27日）續。

【案件編號：HCCC 186/22】

相關字詞﹕高等法院 妨礙司法公正 企圖製造炸藥罪 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 92籤爆炸品案 反恐條例

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