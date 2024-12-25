跟車工重傷 工友自行送院 遺屬指疑點多 促僱主交代

死者妻子及胞弟等一行7至8名親友，昨日早上由工業傷亡權益會職員陪同下，到富山殮房認屍，一眾家屬離開時神情哀傷。死者胞弟黃先生向本報表示，兄長膝下有兩名兒子及數名孫兒，並於涉事運輸公司工作約40年，從事搬運，雖年逾70歲仍繼續工作，是為了培訓新人，教導後輩有關工序的安全措施和工作流程。

死者弟質疑耽誤治療

「唔信」兄長重傷仍清醒

黃先生表示，兄長的僱主及承判商均未有交代意外發生的原因，「意外歸意外，我們接受嘅，但處理過程有好多疑點」，包括未即時召救護車到場協助，反而自行駕車接載嚴重受傷的兄長到北區醫院，「一個傷勢咁嚴重嘅人，再移動佢，會唔會有後遺症？」黃先生質疑過程中有延誤治療的可能。

黃先生亦質疑事發時同場其他工友及涉事車輛當時離開現場，亦有可能影響調查，他說對此不能接受。他強調並非要求任何賠償，而是希望了解意外成因，知道兄長實際死因。

對於有工友於事發後認為其兄長清醒，黃先生說，胞兄身上有多處傷痕，亦有骨折，「咁重嘅傷勢，仲係清醒？我唔相信囉」。工權會總幹事蕭倩文則要求渠務署、勞工處及承建商等盡快公開交代事件，正相約各持份者會面。

昨日下午2時許，死者親屬一行10多人返回上水寶運路蓄洪池拜祭，眾人燃點香燭及放低祭品。其間死者妻子泣不成聲，呼喊死者「返屋企」，兩名兒子在旁攙扶母親並安慰「佢知㗎喇」。

事發於前日早上9時許，警方接報指72歲姓黃男工友在上水寶運路近文閣村一蓄洪池搬運水管期間，疑被一些長約4米、重約200至500公斤水管擊中，昏迷送院搶救後不治。據悉，死者在貨車解除綁帶後遭滾下的水管擊中，有人稱事主當時頭部流血，仍有張開眼睛及呼吸，以為情况不算嚴重，遂安排另外兩名工友駕車將事主送院，沒有即時報警。