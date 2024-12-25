國際大賽奪牌 職專生選科興趣為先

回想報讀廚藝學院無猶豫

「世界技能大賽」被譽為「技能界奧林匹克」，香港知專設計學院（HKDI）活動、展覽及表演場景設計高級文憑畢業生Mavis，以及國際廚藝學院（ICI）西式包餅及糖藝高級文憑畢業生Jarvis今年9月赴法國里昂參賽，並分別在「櫥窗設計」及「西點製作」項目獲金銀獎。

Jarvis中學時報讀西式食品製作（甜品及包餅分流）的應用學習課程；中學畢業後報讀ICI的高級文憑課程。回想比賽首日，Jarvis需在8小時內身兼多項製餅步驟，「幾乎不容許任何一個失誤」，然而壓力下多少影響發揮，一度忘記在蛋糕淋面加入魚膠作凝固，「好自責、好不知所措」。幸好項目專家霍耀文趁午膳時間，耐心指導並開導他要全力以赴，始令Jarvis重拾鬥志，下半場用半小時補救，令成品最終不受影響。

自小愛賞櫥窗 選設計文憑

中學時期便喜歡到商埸觀賞櫥窗的Mavis，文憑試後便按自己的興趣升讀HKDI的高級文憑課程。在法國的4天比賽中，她需一手包辦櫥窗設計、製作、安裝和展示產品。她憶述，比賽首日便要完成資料蒐集、草繪及制定設計方向，而比賽最後一天，她卻意外生病，抵着高燒下，聽取項目專家林倩瑩的建議，最終始能完成櫥窗製作，Mavis猶記得當時「覺得很開心，因為整個經歷是很深刻，未試過生病去比賽」。

教局冀業界合作提高職專認受

談及未來，兩人堅定稱按興趣發展，現時Jarvis在ICI任畢業實習生，參與教導學員西式包餅及糖藝技藝工作；Mavis 則有意成為活動場景設計師，以及商品展示設計師（visual merchandiser），以作品與觀眾互動。

教育局首席助理秘書長（延續教育）吳肇基稱，亞洲地區家長普遍認為「工字不出頭」，冀子女考進學術型大學；他說，當局支持年輕人按興趣選擇晉升道路，正促進與業界合作，令學生畢業後可在行業獲得高度認受。