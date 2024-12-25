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校內拍4女生裙底 中學教師囚半年 扮綁鞋帶趁跌粉筆偷影 心理報告指重犯機率偏高

【明報專訊】在屯門一間中學任教的26歲男教師，於校內偷拍4名13歲女學生裙底，他早前承認5項「非法拍攝或觀察私密部位」罪，昨在屯門裁判法院被判監6個月。裁判官判刑時透露，心理報告顯示被告重犯機率偏高。案情亦提及，被告曾假裝綁鞋帶，將手機放在事主裙下，又趁學生跌粉筆時犯案，其中一次作案過程被多達8名學生目睹。

8學生目擊 官拒納免囚求情

被告陳裕德原被控6項「非法拍攝或觀察私密部位」罪，在今年1月22、29日及某天，以及在2月1日，於屯門某中學課室偷拍女童A至E。被告承認其中5罪，涉及女童E的控罪獲撤。

辯方求情稱，被告已還押一段時間，待索取精神、心理、感化及社會服務令報告，已嘗失去自由滋味，加上有關報告內容「相對正面」等因素，望法庭判感化或社服令。署理主任裁判官鄧少雄表示，一般同類案件會判監，且本案涉及違反誠信，心理報告亦顯示被告重犯機率偏高，監禁是唯一選擇，判被告監禁6個月。

教育局發言人回覆查詢時稱，十分重視教師專業操守，會在司法程序完結後詳細審閱違法個案相關資料，嚴肅檢視教師註冊，就嚴重的個案，教育局經考慮各因素後，會根據《教育條例》取消其教師註冊資格。

教局：嚴重個案會考慮釘牌

承認案情透露，本案涉及4名13歲女童，其中女童B至少被兩度偷拍。今年1月22日，入職涉事中學約5個月的被告趁B在黑板前回答問題時，將手機放在地上、B雙腿之間位置，然後蹲下綁鞋帶，約10秒後拾起手機，事發過程被坐在課室前排的一名學生目睹。

事發後，被告三度重施故技，其中在同月29日，被告趁事主A和B一同在黑板回答問題時，假裝蹲下綁鞋帶，將手機放在B裙下。當時B意識到自己被偷拍，遂跟被告對質，但被告無視B。此外，A作答問題時曾把粉筆掉在地上，之後被告蹲下，將手機置於A雙腿之間，然後拾起粉筆。當時A無為意被偷拍，但有學生目睹相關過程。

至同年2月1日，8名學生目睹事主C在黑板答問題時，被告把手機放在C腿部旁約5至10秒。當時C不肯定有否遭被告拍裙底，但感覺「有些東西碰到自己的腳」，亦看到一部鏡頭朝天的電話放在地上，被告其後拾起手機放回褲袋。同月初，涉事學校收到學生投訴，事件終報警處理。被告被捕後在警誡下保持緘默，另拒提供手機密碼，使警方無法解鎖其手機。

【案件編號：TMCC 271/24】

相關字詞﹕屯門裁判法院 非法拍攝或觀察私密部位 偷拍裙底 中學教師

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