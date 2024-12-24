立會率團訪日漁市場 晤農林大臣

將向政府反映日本食安狀况

日本把福島核電站核污水排放大海，特區政府禁止源自日本10都縣水產進口，日方一直要中國政府及香港政府撤銷禁令，而中日雙方人員近日已就核污水排放問題展開商討。另邊廂，特區政府一直爭取加入由東盟等國家組成的RCEP，須成員國全體同意，日方一直未明確表態。

立法會議員代表團昨日第三天訪日行程，早上到豐洲市場參觀。梁君彥稱，香港是日本第二大的漁農產品和食品出口市場，而代表團與日本農林水產大臣江藤拓會面時，梁稱特區政府近年對日本食品提出管制，是為了確保市民健康。日方則介紹輸港食品安全措施。

游說國會支持香港入RCEP

代表團昨午拜會日本國會，亦與對方議員談及食品安全，並討論RCEP問題。梁君彥稱，去年日本是香港第五大貿易和進口的國家，如香港加入RCEP，可以互惠互利。

外訪活動原定在12月18日至24日前往韓國和日本，但由於韓國政局不穩而取消。按原先行程，每名議員日韓開支預算達5萬元，其中日韓機票每人要3.2萬元，但取消韓國行程後，未公布實際開支金額。代表團今日（24日）結束行程返港。