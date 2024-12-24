立會率團訪日漁市場 晤農林大臣

【明報專訊】立法會議員代表團到日本訪問，昨日參觀處理來港海產的豐洲市場，並與日本農林水產大臣江藤拓會面，了解日方輸港漁農食品安全所作的措施。梁君彥向日方表明，代表飲食業界的張宇人議員回港後會向特區政府反映日本食物安全的最新情况，供政府參考。立法會議員昨日下午到訪日本國會，雙方一方面討論食品安全，立法會議員同時游說日方，冀日方能支持香港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。
將向政府反映日本食安狀况
日本把福島核電站核污水排放大海，特區政府禁止源自日本10都縣水產進口，日方一直要中國政府及香港政府撤銷禁令，而中日雙方人員近日已就核污水排放問題展開商討。另邊廂，特區政府一直爭取加入由東盟等國家組成的RCEP，須成員國全體同意，日方一直未明確表態。
立法會議員代表團昨日第三天訪日行程，早上到豐洲市場參觀。梁君彥稱，香港是日本第二大的漁農產品和食品出口市場，而代表團與日本農林水產大臣江藤拓會面時，梁稱特區政府近年對日本食品提出管制，是為了確保市民健康。日方則介紹輸港食品安全措施。
游說國會支持香港入RCEP
代表團昨午拜會日本國會，亦與對方議員談及食品安全，並討論RCEP問題。梁君彥稱，去年日本是香港第五大貿易和進口的國家，如香港加入RCEP，可以互惠互利。
外訪活動原定在12月18日至24日前往韓國和日本，但由於韓國政局不穩而取消。按原先行程，每名議員日韓開支預算達5萬元，其中日韓機票每人要3.2萬元，但取消韓國行程後，未公布實際開支金額。代表團今日（24日）結束行程返港。
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