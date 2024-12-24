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港聞二

中英街新檢查站啟用 人臉辨識「無感」進出

【明報專訊】沙頭角中英街檢查站推展人臉辨識先導計劃，居住中英街或工作的人，登記後可循「無感通道」進出。據現場觀察，無感通道上方安裝7部國產鏡頭，以核對進出者容貌及資料，所有鏡頭均由內地企業海康威視生產。政務司長陳國基表示，人臉辨識技術將可應用至其他出入境口岸，輔助過關檢查，展望未來旅客「不用停步便可過關」。

原址旁邊新建的中英街檢查站昨日舉行開幕禮。檢查站造價約5000萬元，站內設無感通道、人工通道及貨運通」，另附X光檢查機及離子分析儀等儀器，供海關人員抽查過境貨物。

陳國基稱其他口岸可用

陳國基昨日試用無感通道後致辭稱，中英街檢查站引入人臉辨識系統後，過關檢查十分方便，認為可「舉一反三」將技術擴至其他出入境口岸，相信未來「出入境會更便利，處理客流量的能力會更強」。他又稱，當局將研究擴展計劃受眾至其他持有效可進出中英街的禁區許可證的人，以配合未來開放中英街的旅遊發展。

保安局其後補充，過往每名旅客需時約30秒接受人工查核，現時「毋須等候便可通過無感通道」。截至昨晚6時，共接獲4392人登記使用。

「不是快很多」居民仍讚方便

多名沙頭角居民昨率先試用，均讚新系統方便。胡先生說，以往行經檢查站時要展示禁區紙，現在「直行直過就可以」，但認為過關需時差不多，「也不是快很多」。蘇女士稱以往常要在檢查站翻找禁區證，日後「不用那麼麻煩」。

據觀察每條無感通道上方安裝了7部人臉辨識鏡頭，部分鏡頭後方貼有「海康威視」的標籤。海康威視是內地生產監控閉路電視的龍頭企業，在地緣政治下近年屢遭美國制裁，包括2019年被指控涉新疆人權問題而遭列入出口管制實體清單，以及在2021年遭列入禁止進口與禁售名單。其他政府部門也有採用海康威視產品，警方在街頭安裝的防罪閉路電視也屬該公司產品。

相關字詞﹕海康威視 中英街 沙頭角 人面辨識 人臉識別

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