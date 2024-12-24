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港聞二

執笠前續收生 翹英董事判社服須還家長學費

【明報專訊】補習社翹英教育去年中突全線結業，未能向家長提供已預繳學費的課程或安排退款。涉案女董事早前遭海關拘捕，並承認8項「就消費者作出構成不當地就產品接受付款的營業行為」罪，案件昨在東區裁判法院判刑。暫委裁判官葉青菁接納感化報告的建議，考慮背景良好及認罪，判處被告接受240小時社會服務令，並下令被告賠償7萬元涉款，由其16萬元保釋金扣除。

保釋金扣除7萬元賠償

被告彭芷彤（52歲、報稱公司董事）認罪，辯方求情時稱從無案底，感化報告良好，已知不應將財政壓力轉嫁學生家長身上，承認不善理財及過分自信，以為公司可轉虧為盈。被告現有穩定工作，願意賠償。

控方案情指出，補習社翹英教育於2023年7月案發時共有5間分校，分別位於康怡、何文田廣場、小西灣藍灣廣場、筲箕灣及柴灣，彭是唯一董事。案發時，涉案8名家長分別在3間分校為子女報讀補習班或暑期班，部分家長預繳3至6個月學費，金額約3000至1.2萬元，涉款7萬元。

向導師借錢注資補習社

補習社其後於去年7月底突全線結業，海關接獲投訴後拘捕被告。被告警誡下承認案發時翹英教育的經濟面臨困境，2023年7月28日有「收數佬」到康怡分校追數，令家長及導師擔心及害怕，分別要求退款及拒絕上班；翌日在她同意下，員工張貼暫停營業通知。何文田分校亦有欠薪及欠租，被告自去年6月曾向朋友及導師借錢，注資70萬元以繼續經營何文田分校。

案情續稱，勞工處事後接獲共57名員工申請破產欠薪保障基金，款項達272.7萬元，有員工一度被拖欠9個月薪金。

至於涉案分校亦有欠租，其中康怡分校欠租7個月共約860萬元、何文田分校欠租半年達199.9萬元、小西灣分校則欠租約42.3萬元。

【案件編號：ESCC 2165/24】

相關字詞﹕就消費者作出構成不當地就產品接受付款的營業行 海關 翹英教育

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