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官指預謀私了  白衣人暴動囚4年1月 認為黑衣人聚集英龍圍非全然無辜

【明報專訊】2019年7．21元朗襲擊，報稱商人的46歲白衣人向黑衣人投擲地盤燈及木棍，經審訊後裁定暴動及串謀有意圖而傷人罪名成立，還押至昨日在區院（借用西九龍裁判法院）判刑。法官認為黑衣人出現在元朗英龍圍外不是巧合，亦非全然無辜，惟白衣人有預謀行動且對黑衣人的襲擊屬於「私了」，考慮被告僅藉在場鼓勵暴動，以及被告在元朗區內熱心公益可予減刑，判處被告入獄4年1個月。

6案底1涉傷人 熱心公益減刑

被告鄧嘉民（現年46歲）報稱商人，經營停車場生意，為元朗圍村原居民。鄧過往曾有6次定罪紀錄，曾於2009年有意圖而傷人。控方案情稱，當晚元朗朗和路有一場暴動，白衣人與黑衣人爆發激烈衝突。起初有黑衣人聚集於元朗英龍圍外的朗和路，與白衣人對峙。後來更多白衣人手持木棍、藤條到場，一路將黑衣人驅趕至元朗站外，其間被告身處白衣人群體中，向黑衣人掟地盤燈及木棍。

暫委法官陳慧敏昨於判刑提及，辯方解釋白衣人手持寫有「保衛家園」的膠板，因有人宣稱當晚有反政府的年輕人要佔領元朗，當地村民顯示武力以示支持政府及阻止年輕人入元朗，又因年輕人欲進圍村，村民才反擊將對方趕離。

陳官亦引述辯方求情內容，稱一名袁女士為元朗區議員，對方認識被告逾10年，並為被告撰求情信，形容被告在元朗區內熱心公益，在疫情期間分發口罩及向區內老人派發免費飯盒，令長者獲得關心。

陳官表示，當晚黑衣人遮掩容貌、帶雨傘到英龍圍外，與2019年社會事件中行為如出一轍，另一邊廂白衣人也帶膠板及藤條，指黑衣人出現元朗尤其是圍村村口，不是巧合，亦非全然無辜。陳官又指白衣人有預謀犯事，對黑衣人的襲擊出於仇恨或打壓，屬於「私了」，白衣人理應找警察處理而非自行執法，更不應用暴力表達不滿。

官：不理雙方敵對 聚焦毁安寧

陳官表示，法庭毋須關注事件是否由雙方的敵對行為所引發，而應該聚焦於事件對於社會安寧的破壞。涉案暴動歷時16分鐘，在最高峰時有約100人聚集，案中沒證據被告傷害黑衣人，被告只是藉在場鼓勵暴動，本案沒有人報稱受傷及沒有公共設施被破壞。

陳官將本案與上訴庭曾處理的另一白衣人案比較，指被告的罪責應介乎被判囚7年的鄧懷琛與判囚4年的吳偉南之間，故將刑量起點定為囚4年半；又考慮辯方在審訊中同意部分控方案情，有效節省法庭時間，加上被告過往熱心公益可予減刑，最終判被告就兩罪囚4年1個月。

翻查資料，7．21事件至今共有22人被起訴暴動及串謀有意圖而傷人罪，分拆成6案。白衣人佔4案涉14名被告，當中9人罪成，判囚3年半至7年；蔡立基上訴得直獲撤銷定罪，原脫罪的王志榮須發還原審重新考慮；餘下3人的案件於下月審理。非白衣人則佔兩案，會計師何贊琦罪成判囚2年9個月；林卓廷等7人早前被裁定暴動罪成，案件押後明年2月判刑。

【案件編號：DCCC 6/22】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 英龍圍 元朗站 有意圖而縱火罪 暴動罪 721白衣人襲擊 反修例事件

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