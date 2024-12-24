機場捷運險墮軌案 調查稱沒證據有人隱瞞

事發去年11月21日，1號客運大樓的海天中轉大樓線「空海中轉」月台，一名女童誤踏列車與月台間的空隙，部分身體曾在空隙中，即時被旁人拉起。車門如常關閉，列車服務不受影響。由於車門保護系統在關門時無探測到阻礙物，故無觸發警告。該乘客沒有受傷，機管局當時亦無收到當事人或其家人的投訴或任何受傷報告。

認程序手冊欠清晰 員工乏警覺

機管局起初回覆傳媒查詢時否認事故，後改稱曾調查。機管局在是次調查認為《旅客捷運系統運作及緊急程序手冊》尚欠清晰，相關前線員工在通報、溝通上亦缺乏警覺，使有關事故當時沒被妥善記錄，因此相關機管局人員未能及時發現有關事故並通知政府。

至於系統安全，機管局並未發現旅客捷運系統有系統性安全問題，機電工程署亦確立旅客捷運系統的設計和運作均安全。

機管局已將月台縫隙進一步縮窄，並正更新《旅客捷運系統運作及緊急程序手冊》及為前線員工培訓，以加強事故通報機制，又為確保將來調查有關旅客捷運系統乘客安全的事故時更有效、全面地蒐集資料，已安排負責機場安全事務的部門專責協調各相關部門調查及跟進，當局亦會在明年3月或之前完成調整，並改善月台閉路電視設置。

政府稱將密切監察機管局落實有關措施的進度。