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港聞

港聞二

查詢10酒店自助餐訂座 6稱今明額滿

【明報專訊】聖誕節假期明天開始，不少人選擇到酒店食自助餐慶祝。本報昨午以顧客身分向10間酒店查詢自助餐訂座，6間表示今晚平安夜及明日聖誕節滿座，除夕夜（31日）則有3間酒店稱全晚滿座。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，雖然今年聖誕假仍有很多市民外遊，但隨着深圳「一簽多行」政策恢復，整體訪港旅客增多，對聖誕市道樂觀，亦料餐飲業生意額可較去年增一成。

黃家和料業界生意升一成

本報昨午以顧客身分向10間酒店餐廳查詢晚間自助餐情况，6間稱平安夜及聖誕節已滿座，當中半島酒店的露台餐廳及沙田萬怡酒店的MoMo Café更表示12月全數日子已訂滿。至於除夕夜晚間自助餐訂座，有3間酒店稱已滿座，包括美麗華酒店的Yamm。

黃家和表示，新冠疫情前同期的晚間自助餐訂座率「基本上就一早滿座」，而今年酒店自助餐訂座率已較去年好，相信今日仍會有散客陸續訂座。

他又說，今年大多酒店維持去年的自助餐價格，部分4星酒店價錢「溫和」甚至減價，又說雖然定價仍較深圳高，但本港整體聖誕氣氛較內地濃厚，「其實香港是優勝很多」，可吸引內地客訪港。

倡零售飲食推綑綁消費 增旅客體驗

黃家和建議業界聯同零售業等行業合作，推出「綑綁式消費」，令旅客一次過有不同的體驗，亦稱餐飲業需要推出有別於內地城市以及新穎的菜式，同時提供優惠，令本地市民認為「性價比」合理，吸引他們外出消費。

優質旅遊服務協會主席黃傑龍表示，月初「一簽多行」重推以來，本港市面人流逐漸增加，過去兩個周末旅遊區人流暢旺；雖然年尾同時是港人旅遊高峰，但他相信留港共度節日的市民都會「開心消費」，對今年市道頗有信心。

相關字詞﹕自助餐 聖誕節 除夕倒數 留港消費

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