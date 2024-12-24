維港料今人煙盛 港鐵通宵羅湖不延 尖沙嘴蘭桂坊預計聚15.8萬人

大橋皇崗通宵 西九設臨時巴士站

警方提醒市民及旅客，平安夜只有皇崗及港珠澳大橋口岸通宵開放，羅湖及深圳灣口岸會在凌晨零時關閉，即沒有額外通宵開關安排。西九龍總區交通部執行及管制組署理警司何雋軒表示，明晚8時起西九龍高鐵站J出口對出的匯民道會增設臨時過境巴士站，乘客可乘坐巴士前往皇崗口岸。警方提醒需過境的市民預早安排行程。

警方昨表示，今日傍晚6時起尖東一帶、西九文化區會率先實施首階段封路，包括廣東道、九龍公園徑南行、彌敦道、梳士巴利道等；傍晚6時半第二階段封路，包括九龍公園徑北行、天星碼頭巴士總站等；晚上11時45分會封閉廣東道南北行線，以便市民及遊客有序離開。港島方面，首階段蘭桂坊一帶封路會在今午2時起實施，封閉一段德己立街和威靈頓街等；警方稱會視乎人流擴大封路範圍至擺花街及閣麟街等。

警方呼籲市民盡量使用公共交通工具，保持忍讓及遵從在場警務人員指示，強調會在封路地區採取嚴厲執法行動，以打擊違例泊車及阻礙交通行為，將在沒警告下票控及拖走違例車輛。

晚上8時後西九天橋單向管理人潮

西九文化區表示，聖誕節慶期間將有多場活動於西九文化區舉行，西九管理局預料會有大批市場前往西九歡度佳節，西九於24至26及28日按需要實施特別交通安排及人潮管理措施，今晚8時會舉行冬日維港水上煙火，活動期間及完結後會因應實際人潮，連接九龍站與西九的藝術廣場天橋將實施單向人潮管理。M+及香港故宮文化博物館在平安夜維持開放，分別開放至下午6時及5時。

入境處昨公布周日出入境人流數字，周日有近有60萬人次出境，當中香港居民約40萬人次，經機場離境約5.5萬人次。各陸路口岸中以羅湖錄得最多港人離境，全日約8.7萬人次；同日有54.4萬人次入境，當中內地旅客約13.5萬人次。