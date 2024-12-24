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工權會：今年75宗致命工傷 涉物流倉庫升3倍 多因未用正確起重工具缺培訓 促職安指引成法例

【明報專訊】未計昨日上水奪命工傷，勞工處今年截至本月22日錄得21宗致命工業意外，按年少3宗，其中12宗涉建造業。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文盼下跌趨勢非暫時，呼籲當局更新法規，如將職安健指引變成法例以增加阻嚇。該會統計指今年有19宗涉物流倉庫的致命工傷，較去年5宗急升近3倍，蕭倩文稱不少事故是由於事主沒使用正確起重工具、操作員沒接受培訓等所致。

勞處錄21致命意外 逾半涉建造業

稱按職安健風險不時檢視指引

勞工處回覆本報稱，因應有關物流倉庫的貨物裝卸區近期接連發生嚴重工作意外或事故，已派員了解其運作情况及查找系統安全問題，並主動與相關政府部門管理層會面提出改善建議，會採取聯合執法行動，提升裝卸區內職安健水平。至於物流倉庫的吊運及貨物下卸等相關工序致命工業意外，該處澄清今年截至本月22日有4宗涉及在職安健涵蓋範圍下致命工業意外。

該處又稱因應職安健風險變化，不時檢視及在有需要時修訂職安健法例及工作安全守則或指引，並按需要更新內容。

工權會昨開記者會回顧今年工傷和職業意外，該會統計今年有75宗致命職業意外，與去年74宗相若。75宗個案中，以建造業有33宗，佔比近四成半最多；第二多是涉物流倉庫，有19宗，佔兩成半。

對於涉物流倉庫死亡個案升，蕭倩文稱暫未見急升趨勢，但留意到事主未必有按正確流程工作，例如原應用吊車運送的重物改用鏟車等。她認為業界應多關注並討論，確保僱員按法例要求領牌操作正確機械。

蕭倩文：指引欠法例配合 難執行

政府去年4月完成修訂《職安健條例》，極嚴重罪行最高罰款由50萬元上調至1000萬元，違者最高可判囚兩年。工權會引述勞工處截至今年10月數據，處方今年提出逾4700項檢控，當中涉逾3500張定罪傳票，平均罰款8744元。蕭倩文表示，明白當中或有非嚴重個案拉低平均罰款額，但她稱就算是嚴重個案平均也是罰款數萬元，難以反映罪行的嚴重後果。她認為現毋須再調高最高罰則，但希望法官判刑時能多考慮大額罰款甚至監禁。

蕭亦提到各類職安健指引只能擔當「緩衝」角色，在欠缺法例配合下，執行指引有難度。她稱有僱主支持將指引變成法例，明文規定僱主在什麼情况下會被停工，令僱主在地盤被停工時更易向業主「交差」。

相關字詞﹕水管 渠務署 工傷

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