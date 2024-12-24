跟車工卸大水管遭砸斃 消息：工友自駕送院 工權會：可致二次傷害

渠署：已指示工程團隊跟進成因

署理渠務署長李康年昨稱，對年約72歲的工程物料運輸公司工人在搬運物料期間受傷，其後不幸身故深表難過，並指示工程團隊嚴肅跟進事故成因，全面檢視安全工作程序及措施。

昨早9時許，警方接報指72歲姓黃男工友在上水寶運路近文閣村一蓄洪池搬運水管期間，疑被一些長約4米、重約200至500公斤的水管擊中，全身多處受傷。事主昏迷送往北區醫院搶救，其後死亡。案件列作致命工業意外。

疑鬆綁水管滾下 每支重數百公斤

現場為上水鄉臨時物料存放區，事後有職員到場調查及量度水管尺寸。蓄洪池門外貼有告示，指有關工地正做渠務署地下雨水渠修復工程。據了解，死者任職水管運輸公司雜工，有40多年同類工作經驗，事發時有另一跟車工人及一名貨車司機一同工作，正運送不鏽鋼水管往4個地方；吊臂車尾架當時載有約13條大小不一的水管，有綁帶從左右兩邊綁住固定，車尾另有4條木柱防止水管墜落。

據悉，死者解除綁帶後遭滾下的水管擊中，同行兩人稱沒目擊意外經過，發現時事主已倒臥地上，有人稱事主當時頭部流血，仍有張開眼睛及呼吸，以為情况不算嚴重，遂安排另外兩名工友自行駕車將事主送院，兩人則繼續運送水管。醫院通知警方後，警員在案發現場約一公里外發現涉案吊臂車，遂圍封現場並向司機了解事件。

工友稱以為無大礙未報警

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，類似拆卸帆布帶導致重物跌落壓傷工人的意外時有發生，或反映工作程序有問題、不安全，導致工人在沒有固定好重物下拆卸帆布帶。她建議跟車工人及主管要接受相關訓練，提高危機意識。

對於有消息指工友當時沒立即報警，而是安排其他工人將事主送院，蕭指如事件屬實是「十分離譜」，因救護員可以搶救傷者，亦可預先通知醫院準備，相反自行送院可能對傷者造成二次傷害。

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