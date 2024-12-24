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灣區熱搜：粵消委測試航拍機 少數提示禁飛區 部分電池續航低於說明 易生危險

【明報專訊】淘寶可以包郵到港，便利港人網購，其中內地款式眾多的航拍機（內地稱消費級無人機），售價從幾百元至上萬元人民幣不等，十分吸引本港航拍愛好者。不過廣東省消費者委員會本月初比較網購平台出售的20款航拍機，當中僅4款可提示禁飛區（電子圍欄），並可有效阻止起飛或主動降落，避免觸犯法例。此外，有部分無人機的電池續航時間低於說明書所示，易生危險。

明報記者 林迎

廣東省消委會指出，由於市面出現一些質量不佳、產品設計和零件質量不過關、虛標參數的產品，「墜機」時有發生，加上電子圍欄、感知避障等關鍵技術還未完善，時有擅闖或誤闖禁飛區事件。為此，省消委會近期做航拍機比較試驗，職員以消費者身分從淘寶、京東、小米有品等網購平台購買20款採用鋰離子電池的旋翼類輕型無人機樣本，價格從1099元（人民幣，下同）到5588元不等，涵蓋大疆等18個主流品牌。廣東省消委會副秘書長黃冠英稱，20款樣本在基本的安全設計、故障預防和應急處置能力方面表現優秀，均符合相關規定（見表）。

闖禁飛區犯法 多數未阻起飛

不過，省消委會發現絕大多數機型的續航時間與說明書所示不一致，除了6款樣本的實際續航時間接近或高於說明書所示時間，其餘樣本的實際續航時間都比說明書低，個別航拍機甚至相差超過30分鐘，有虛假宣傳之嫌。此外，20款樣本在真實的電子圍欄區域內測試，僅得4款樣本能有效阻止起飛，且向操作員提示在禁飛區內，其餘16款樣本皆無報警提示、未觸發阻止起飛、限制飛行高度等，使用者或會因無意操作闖入禁飛區或危險區域，造成安全事故和觸犯法例。

廣東省消委會指出，這表明航拍機質量有待提高，市場有待進一步規範和引導，並提醒消費者應了解飛行區域與空域限制。根據內地規定，在真實高度120米以下飛行時，通常毋須提交飛行活動申請，但應遵守當地的具體規定和限制，須注意保持安全距離，避免與其他航空器發生衝突，同時不應在未經批准的管制空域內飛行，如120米以上空域、空中禁區、機場及周圍、國界線、軍事禁區等。

港資深玩家不推薦跨境購買

本報記者以顧客身分向天貓大疆官方旗艦店客服查詢，對方表示產品可經集運送至香港，航拍機手機程式已載有港澳禁飛區數據，在禁飛區內無法起飛，若飛行途中接近禁飛區則會自動降落。有本港資深無人機玩家對本報稱，若購買的航拍機想在兩地飛行，則要分別完成兩邊的註冊、同時貼上兩種註冊標籤（見另稿）。他提醒，雖然港人理論上可從淘寶等渠道於內地購買航拍機，但只在內地有保養，「有什麼事都要拿上去（內地）」，而航拍機過關或會被課稅，故不推薦跨境購買。

相關字詞﹕禁飛區 續航時間 低空經濟 無人機 航拍機 大灣區

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