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港聞

港聞二

持水果刀鉸剪劫5店 「智力邊緣」男囚68月

【明報專訊】患有障礙、智力介乎邊緣的無業男子涉於去年5次分別手持15吋水果刀及剪刀打劫便利店和麪包店，其中更在一日內連續到4間商店行劫，劫去1000元。男子昨在高院承認4項企圖搶劫罪及1項搶劫罪，他曾表示因無錢購買手機遊戲點數卡而犯案。特委法官黃佩琪指被告案底纍纍須加刑，他用利器指嚇店員亦須予以阻嚇刑罰，考慮到其精神問題等判囚5年8個月。

官指案底纍纍須加刑

被告黃廸銨（現年36歲）讀至中三，他的腦部疾病導致他患上器質性人格及行為障礙（organic personality and behavioural disorders），而且他智力有限。法官引述求情表示，被告曾受同輩影響吸毒，判入小欖精神病治療中心，他又染上賭癮，干犯盜竊及搶劫入獄；其後他因腦患長住院舍，需要特別照顧。精神科醫生指被告情况穩定，他已深感懊悔。

法官判刑指出，被告在5間不同店舖行劫，手執水果刀及剪刀指嚇店員索款，盜竊及搶劫案底是不誠實罪行，屬加刑因素，因而將其每項控罪的量刑起點由5年上調至6年。由於被告適時認罪，獲減刑三分之一，部分罪行刑期同期執行，最終判監5年8個月。

案情指去年2月20日被告在葵涌的便利店內拿着水果刀大叫打劫，店員驚慌呼叫，被告隨後逃去。同年4月30日早上，被告在深水埗的便利店向店員揮動剪刀行劫，店員見他步近就踢收銀機旁的閘門，被告於是離開。約10分鐘後，被告再到兩間便利店及一間麪包店行劫，有一名店員受驚之下交出1000元現金。

【案件編號：HCCC 312/24】

相關字詞﹕高等法院 便利店 搶劫

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