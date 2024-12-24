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港聞

港聞二

私家車撞傷垃圾工揭藏太空油 司機被捕

【明報專訊】深水埗昨凌晨一輛私家車駛至大南街垃圾收集站對開時，懷疑撞倒一名六旬垃圾車司機。警方調查期間揭發涉案私家車內藏有太空油煙彈，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」及「管有第一部毒藥」拘捕私家車司機。

傷者為碧瑤垃圾車司機

食環署回覆本報稱，涉事員工為署方街道潔淨服務承辦商的一名箱車司機，在大南街垃圾站外檢查車輛時遇上交通意外受傷。署方已要求承辦商為傷者提供適切協助和支援。碧瑤回覆確認傷者為公司員工；據初步了解，事發時傷者正為食環署深水埗區街道清潔服務夜間垃圾收集工作做準備。

昨凌晨零時許，一輛私家車沿大南街往界限街方向行駛，駛至近垃圾收集站對開時懷疑撞倒68歲姓李男子。李頭部受傷，半清醒送往瑪嘉烈醫院治理。地面留下大量血迹，警方圍封現場調查並將司機押返警署扣查。

檢28支太空油煙彈 毒品市值5000元

警員在涉事私家車內檢獲28支懷疑含有液態依托咪酯、即俗稱「太空油」的電子煙彈。涉案44歲姓蕭司機被捕，事後通過酒精及藥物測試。據悉檢獲毒品總值約5000元。

另外，香港執業藥劑師協會昨召開記者會，提到依托咪酯是醫用麻醉藥物，不當吸食會對身體造成永久傷害，並指如同時吸食太空油及飲酒，會加劇副作用，嚴重會導致死亡。

相關字詞﹕太空油 交通意外 深水埗

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