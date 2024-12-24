皇馬見面會「貨不對辦」 球迷會稱約主辦方洽方案 消委批主辦方安排亂 議員指損港聲譽

皇馬巴塞名宿足球表演賽在上周五（20日）賽前見面會被投訴貨不對辦，有球迷不滿未能與球星合照簽名。主辦單位「Legends Assemble」發聲明向受影響人士致歉，並稱會與各持份者商討後續安排。

會長：主辦方曾退出群組 僅稱盡快交代

主辦方早前稱會於本周一、二與球迷會商討後續安排，皇家馬德里香港球迷會會長June表示，主辦方代表早前突然退出通訊群組，目前已重新加入一工作通訊群組，但對方僅於前晚發信息稱「會盡快交代、請球迷耐心等待」。他又稱，正與主辦方相約時間通電話，目前未知任何後續處理方案。

有購票參與見面會的球迷黃先生表示，期望主辦方解釋為何當日有未購票的人參與活動，他會視乎解釋，進而討論賠償方案。主辦方則回覆，現階段未有補充資料。

黃鳳嫺在港台節目《千禧年代》表示，涉事套票以與17名球員單對單合照及簽名為賣點，投訴人反映很遲才能入場，且逗留時間短，球星已陸續離開，主辦方雖有後續安排，惟相關安排欠妥、混亂，令球迷更不滿。

江玉歡促政府訂作業守則 改善機制

黃鳳嫺表示，已初步接觸球迷會及主辦方，認為事件特別，投訴人情况不一，期望主辦方能彈性及人性化處理。但據目前資料，黃認為主辦方有局部完成條款承諾，未必完全觸犯《商品說明條例》。她建議主辦方找承辦商辦活動須留意細節，並向表演嘉賓清晰講明要求，減少宣傳與表演落差。

江玉歡在同一節目批評類似事件已非首次發生，主辦方應要具備能力避免，認為事件會影響香港形象，促政府為業界訂立良好作業守則，以改善舉辦活動的機制。

消委接19宗投訴 海關17宗舉報

截至12月23日下午5時，消委會共接獲19宗有關表演賽的投訴，涉及金額約13.9萬元，最高金額的一宗約1.4萬元。海關表示，截至12月23日下午4時，共接獲17宗相關舉報，如發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。警方稱，於12月21日晚上接獲一男一女報案，報案人要求警方做紀錄，並將自行與主辦單位和相關部門及機構跟進。案件列作「雜項事件」。