皇馬見面會「貨不對辦」 球迷會稱約主辦方洽方案 消委批主辦方安排亂 議員指損港聲譽

【明報專訊】皇家馬德里球星對巴塞隆拿傳奇表演賽的賽前見面會，被指貨不對辦。事件最新發展，皇家馬德里香港球迷會會長June正與主辦方相約時間對話，商討處理方案，有新消息會再公布。消委會至今收到19宗相關投訴，涉款約13.9萬元；海關亦接獲17宗相關舉報。消委會總幹事黃鳳嫺在電台節目指主辦方當日的後續處理安排欠妥及混亂。立法會議員江玉歡則指事件影響香港形象，促政府為業界訂立良好作業守則，改善舉辦活動的機制。
皇馬巴塞名宿足球表演賽在上周五（20日）賽前見面會被投訴貨不對辦，有球迷不滿未能與球星合照簽名。主辦單位「Legends Assemble」發聲明向受影響人士致歉，並稱會與各持份者商討後續安排。
會長：主辦方曾退出群組 僅稱盡快交代
主辦方早前稱會於本周一、二與球迷會商討後續安排，皇家馬德里香港球迷會會長June表示，主辦方代表早前突然退出通訊群組，目前已重新加入一工作通訊群組，但對方僅於前晚發信息稱「會盡快交代、請球迷耐心等待」。他又稱，正與主辦方相約時間通電話，目前未知任何後續處理方案。
有購票參與見面會的球迷黃先生表示，期望主辦方解釋為何當日有未購票的人參與活動，他會視乎解釋，進而討論賠償方案。主辦方則回覆，現階段未有補充資料。
黃鳳嫺在港台節目《千禧年代》表示，涉事套票以與17名球員單對單合照及簽名為賣點，投訴人反映很遲才能入場，且逗留時間短，球星已陸續離開，主辦方雖有後續安排，惟相關安排欠妥、混亂，令球迷更不滿。
江玉歡促政府訂作業守則 改善機制
黃鳳嫺表示，已初步接觸球迷會及主辦方，認為事件特別，投訴人情况不一，期望主辦方能彈性及人性化處理。但據目前資料，黃認為主辦方有局部完成條款承諾，未必完全觸犯《商品說明條例》。她建議主辦方找承辦商辦活動須留意細節，並向表演嘉賓清晰講明要求，減少宣傳與表演落差。
江玉歡在同一節目批評類似事件已非首次發生，主辦方應要具備能力避免，認為事件會影響香港形象，促政府為業界訂立良好作業守則，以改善舉辦活動的機制。
消委接19宗投訴 海關17宗舉報
截至12月23日下午5時，消委會共接獲19宗有關表演賽的投訴，涉及金額約13.9萬元，最高金額的一宗約1.4萬元。海關表示，截至12月23日下午4時，共接獲17宗相關舉報，如發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。警方稱，於12月21日晚上接獲一男一女報案，報案人要求警方做紀錄，並將自行與主辦單位和相關部門及機構跟進。案件列作「雜項事件」。