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【Emily】比賽拍片谷深度遊 高中生四圍打卡配rap歌 初中生潮語介紹龍城美食

【明報專訊】政府話要「無處不旅遊」，廠商會青委會就搞咗個全港中學生深度遊短片比賽，鼓勵青少年透過鏡頭發掘同記錄香港各區嘅深度遊景點同路線。大會經過兩輪評選，喺150份參賽作品揀出18個得獎隊伍，初中組冠軍嘅兩個學生哥拍片講九龍寨城公園，又用潮州話推銷九龍城美食，喺片段中食唔停，神情滿足；高中組嘅女子組合就註明「原創」rap歌，少女由大埔墟鐵路博物館行到中環扶手電梯，各區景點一「片」打盡。

一問一答 唔好搞錯「城寨公園」

短片比賽分成兩組，初中組冠軍由香港扶幼會則仁中心學校奪得。喺分半鐘嘅短片，學生李泓浩同吳培燊化身導遊，先帶大家喺九龍城區嘅公園行一圈，一問一答提觀眾公園叫「九龍寨城公園」，唔好搞錯「城寨公園」；之後佢哋穿街過巷，發掘區內嘅多國美食，其間講幾句潮州話介紹「腸粉」、「河粉」，以突顯區內多元文化及共融。同組亞軍就由漢華中學奪得，學生創作短片，藉外星人到訪地球嚟介紹香港景點：大棠睇紅葉、M+博物館睇藝術品、廟街食煲仔飯……行程應有盡有。

高中組嘅冠軍作品同樣極具創意，瑪利諾修院學校學生房靖嵐、蘇鎧蕎、李溱、應舒行組成嘅4人組自創rap歌，唱出「我哋攜手遊香港 快樂無限/每一步珍藏美好瞬間」。佢哋由大埔出發，「大埔鐵路博物館 時光穿梭如夢幻」，一路唱到「長沙灣海濱長廊 海風吹來心神飛揚」、最後去到中環街市、大館「中環扶手滑下瞬間 金鐘繁華在人海中蔓延」……女同學喺景點跳跳紮示範「小紅書」式打卡動作，充滿朝氣。

相關字詞﹕深度遊 景點 廠商會 教育局 中學生 短片創作 短片 無處不旅遊

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