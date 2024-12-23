病人組織選出3醫委會業外委員 林志釉連任

醫委會負責處理醫生註冊、紀律研訊等事宜，2018年醫生註冊條例修訂後，業外委員由4人增至8人，其中3名業外委員由病人組織選出，1人由消費者委員會提名，餘下4人由行政長官委任。

今次有6人參戰業外委員選舉，包括陳永佳、身兼律師的林志釉、同路人同盟主席陳偉傑、處理不少病人醫療訴訟的事務律師劉嘉華，以及黃輝帆和李燕嫻。

紅斑狼瘡患者李燕嫻抽籤當選

據政府刊憲，陳永佳在是次選舉得票最多，以28票勝選，林志釉獲24票以第二高票當選，兩人皆連任。李燕嫻和劉嘉華各取19票，並列第三，醫委會秘書於選舉當日在醫委會主席在場下抽籤決定由誰當選，結果為李燕嫻。翻查資料，李為紅斑狼瘡症病患者，曾多次公開分享經歷。

另外，醫委會醫生委員選舉上周一（16日）舉行，前醫學界立法會議員陳沛然及香港公共醫療醫生協會會長龍振邦最高票，醫委會宣布兩人當選醫生委員，3年任期由明年1月24日開始。