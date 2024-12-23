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寄養家庭獎勵金倍增 查詢升三成半

【明報專訊】社署今年4月起將寄養家庭的每月獎勵金增約一倍，以鼓勵熱心市民做寄養家長。社署稱截至上月，申請成為寄養家庭的查詢較去年同期顯著增加三成半，截至上月底已有逾千個已登記寄養家庭。

歷年照顧9童 母：向親兒強調「我們一起」

寄養家長葉太接受《政府新聞網》訪問，回顧多年來照顧9名兒童的經歷，當中照顧輕度和中度智障的一男一女，讓她尤其深刻；其中一名當年未滿月的男嬰，甫出院已由葉太與丈夫照顧，眨眼已17年。

昔日的手抱男嬰如今長大成少年，數月前剛入住輕度智障人士宿舍獨立生活，但仍惦記兩人，每周會回到葉家度假。葉太特意預留一個房間，放滿少年最喜愛的卡通人物玩具和寢具，希望他回來時高興，「他常常說，日後會照顧我們，聽見也覺得很開心」。

葉太說，若無丈夫和兩個兒子支持，自己不可能長時間擔任寄養家長。她在兒子年幼時已強調「我們一起」的觀念，行事應考慮寄養兒童需要，兒子也很疼愛他們，其中幼子長大後更成為特殊教育教師。

社署：考量家庭成員意願 需事前訓練

社署中央寄養服務課主任叢嘉儀表示，做寄養家長不難，但為確保寄養兒童獲妥善照顧，社署及相關機構會調查審核申請家庭，例如申請人與家庭成員對參與寄養服務的共同意願等。申請人亦須完成服務前訓練，確保家庭環境安全整潔等，並能為寄養兒童提供獨立睡牀和活動空間。

社署今年4月起提高寄養家庭獎勵金，普通照顧由每月約5000元增至約1.1萬元，緊急照顧則由每月約6600元增至約1.3萬元；如照顧有特別需要或6歲以下寄養兒童，可領取額外獎勵金。

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