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AlipayHK：來年加強與的士召車平台合作 稱港未有「高頻率用戶」 爭取納更多補貼計劃

【明報專訊】AlipayHK明年1月1日起納入公共交通費用補貼計劃，AlipayHK行政總裁李泳詩受訪時稱，過去一年逾100萬用戶曾用AlipayHK支付本地交通服務，現時每月活躍用戶達300萬人次，冀加入交通補貼計劃能令AlipayHK與八達通「拉齊在同一個水平線上」，「未來一年可更大力度搶客」。李稱過去一年北上熱潮令AlipayHK交易宗數及客戶大增，相信是因港人逐漸將二維碼支付習慣從內地帶回港，未來會加強與的士及召車平台合作，「令用戶形成用Alipay搭車的心智」。

明報記者 孫澤芳

AlipayHK自2021年起推出本地交通支付服務，首個合作營辦商為港鐵。李泳詩透露，兩三年前已主動接觸政府，期望加入交通津貼計劃，讓市民有多個電子支付選擇，其間雙方就開發系統、運作細節交流，AlipayHK亦拓展覆蓋交通網絡，「很興奮」明年終獲批加入，「是政府一個很大的認可」。

AlipayHK涵蓋公共交通類別較八達通少，不包括機鐵、輕鐵等，覆蓋小巴及渡輪路線亦較少。李泳詩解釋，相關車程暫未支援二維碼支付，各營辦商對提供更多電子支付形式有不同成本及時間表考慮，如機鐵需大量更換新閘機。李稱，AlipayHK被納入交通補貼，相信會成為各公共交通營辦商引入二維碼支付的誘因，未來會積極洽談合作。她強調現時設定手續費及二維碼掃描器費用較市場「優勝」，惟沒透露具體金額。

指長者兩三成開戶 年輕覆蓋率八九成

過去一年有逾100萬用戶曾用AlipayHK支付本地交通服務，不過李承認暫時未有「高頻率及高使用額」用戶。她形容是「雞與雞蛋問題」，「Alipay用不到交通補貼，（乘客）自然會選另一間」，這亦是公司盼被納入交通補貼的原因，冀藉今次機會與八達通「拉齊」同一水平競爭，「更公平地吸引用戶」。

李泳詩續稱未來會爭取獲納入更多補貼計劃。被問會否包括2元優惠計劃，李說會研究，但據她掌握的數據，本港年長者僅兩三成有AlipayHK戶口，年輕群組覆蓋率較高，達八九成。

北上熱帶動 交通交易升七成

李說，過去一年北上熱潮帶動AlipayHK交易宗數及客戶增長，整體交通相關交易，包括本地交通、召車以至高鐵、直通巴等跨境交通，按年升約七成，金額增1.8倍。她相信是市民北上習慣用二維碼支付後回港續用，增長最明顯是召車，自年初與高德地圖加強合作後，近三四個月本港用戶在本地召車次數甚至超越在內地召車。

未來需否「燒錢」派優惠吸客？李泳詩謂會將精力放在產品體驗，「錢只是讓你試一次，（客人）會不會繼續（用）視乎產品是否好用」。她說AlipayHK過往幾年主要盼為客戶提供便利，如在App加入巴士小巴實時到站資訊等，未來一年目標加強與的士及召車平台合作，將繼續免收的士司機手續費，冀帶動市民更習慣用二維碼乘車。

被問派優惠否 稱專注用戶體驗

至於會否擔心未來有更多支付工具平台納入補貼計劃，李稱納入新平台、讓市民多個選擇亦合理，競爭是好事，能推動Alipay加速改善體驗。

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