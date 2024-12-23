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冬至6.8萬港人機場離境 破復活假紀錄

【明報專訊】聖誕節前夕，不少港人已離港外遊，各出入境口岸昨均現離港人潮，入境處表示截至昨晚9時共有逾54萬人次離境，當中約37萬人次是香港居民，連同周五及周六，3天離境港人累積逾123萬人次。入境處昨公布，前日（21日）冬至接近6.8萬港人經機場離境，打破今年復活節假期紀錄。

周五至日至少123萬港人次離境

另外，深圳自12月起恢復一簽多行，本報統計顯示，由12月1至21日共約210萬人次內地客入境，較去年同期172.9萬人次增加21.4%。零售及餐飲業界稱，受惠深圳赴港一簽多行恢復，近期來港內地旅顯著增加，相信可彌補市民北上而流失的生意，餐飲界料聖誕期間生意達4億元，按年升約一成。

入境處數字顯示，截至昨晚9時，共有逾97.9萬人次出入境，當中逾54萬人次離港，約37萬人次是香港居民，最多人經羅湖口岸出境，約有8.1萬人次；入境方面，逾43萬人次入境本港，當中內地客逾13萬人次，本港居民約27萬人次，其他旅客約3.5萬人次。

今年聖誕假期前的周五及冬至周末，出入境人次已顯著上升，該兩日分別錄得54萬及64.1萬人次出境，合共118.2萬人次，較去年聖誕前的周五及周末（22及23日）總出境人次111.2萬，上升6.3%。

入境處公布前日（21日）港人出境人次約46萬，當中約34萬人經各陸路口岸北上，經羅湖口岸最多，有10萬人次，其次是落馬洲支線，約8.7萬人次；經機場出境港人接近6.8萬人次，打破今年3月28日復活節假期的6.6萬人次港人機場出境紀錄。

受惠一簽多行 彌補北上市民

餐飲業料聖誕生意升一成

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，今年聖誕節假期，業界生意有望回復到新冠疫情前聖誕假期最高峰的生意額，不少西式餐廳及酒店的自助餐在平安夜訂位已爆滿。他又指受惠恢復深圳赴港一簽多行，過去兩星期市面上內地客增加，相信可彌補市民北上而流失的生意，預料聖誕期間生意額達4億元，較去年升一成。

新地租務部助理總經理馮穎欣接受傳媒訪問時表示，臨近聖誕消費氣氛濃厚，而受惠一簽多行，觀塘apm多了拖篋內地客，他們願意花錢購買特別版或香港獨有的產品，她又預料今年商場營業額會有雙位數增長。

旅遊業議會總幹事楊淑芬稱，今年聖誕檔期約1800個外遊團，與去年相若，而在一簽多行推動下，預料訪港內地客按年增加一成。

相關字詞﹕冬至 港人外遊 北上消費 外遊 聖誕節 一簽多行

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