8年一劍 港產《阿佩隆》上架兼獲獎 集資逾2億 創辦人：信本地遊戲可感染國際巿場

明報記者 曾諾晞

指結合人工智能 玩家逾10萬

本地遊戲公司天明娛樂2016年成立，今年推出即時戰略遊戲《阿佩隆》。遊戲中，玩家模擬上帝完成各種任務，亦設玩家對戰。Frank指遊戲結合人工智能、區塊鏈、電競等元素，如玩家過程中能購買NFT和虛擬貨幣等。遊戲現時全球有逾10萬名玩家。

走進Frank的辦公室，精品櫃放滿多件動漫模型。40歲的Frank說自小喜歡打電玩，從前每天花3至5小時打機，曾參加電競比賽，大學畢業後當基金管理，慢慢減少打機次數，轉眼便過了10多年。

感手遊少創新 辭工創業

「十幾年來好像沒有做過一樣自己鍾意的事。」Frank回想當時事業有成卻無滿足感，碰巧遇上手機遊戲熱潮，留意到市面上好些手遊缺乏創新元素，便決定辭工立志經營本地原創遊戲品牌。

Frank大學修讀經濟，和編程扯不上大關係，當年棄高薪厚職與朋友開公司，Frank說家人笑他「黐線」，但亦是家人提他「開了個頭就要把事情做好」。結果，Frank由只打算做兩三年，如今已跨過第八個年頭，團隊亦由當初少於30人翻倍至60人，自己也做了兩個小孩的爸爸。

稱華人看重回報 本地集資不易

至今斥資逾1.5億元的《阿佩隆》，是Frank從開公司那刻起便心心念念要完成，惟當初沒經驗人脈，計劃斷斷續續，直至3年前他自覺團隊日漸成熟，加上遊戲已有故事設定、預告、試玩版等材料，便決定放手一博，四出覓投資。Frank稱迴響比想像中大，三個月便集得逾億元。今年暑假，遊戲舉辦電競比賽，邀請逾200隊來自18個國家地區的隊伍參賽，至9月份亦遠赴東京參展。

稱港不缺人才 兼顧中西是優勢

回望這段「升呢」路，Frank認為本地遊戲業不乏人才，但廣東話市場小，加上華人投資者着重回報，本地要籌募資金不易，舉例是次集資僅約一成為華人投資者，所以他認為本地遊戲業更需面向國際。「香港人鍾意看日系動漫打日本game，但又會看Marvel」，兼備亞洲和歐美的觸覺，是Frank認為香港人才最大優勢。

「經常說西方市場感染香港，能否調轉呢？我覺得是可以的——香港遊戲是可以產生到一些有趣的故事，想像力再闊點，不用每次都賣西遊記或古惑仔。」他計劃未來繼續優化遊戲品牌，同時研發附屬遊戲擴展客群，盼更多港人留意本地產業。