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涉爆竊11幼園 黑漢換衫中伏落網

【明報專訊】本港近月發生多宗幼稚園爆竊案，警方調查後前日拘捕一名46歲男子，他涉與今年5至12月的13宗爆竊及企圖爆竊案件有關，失物總值約23萬元。被捕人暫被控12項「入屋犯法」罪及一項「企圖入屋犯法」罪，案件今在粉嶺裁判法院提堂。

新界北總區重案組第一隊高級督察劉詠琳表示，13宗案件發生於屯門、青山、天水圍、上水、荃灣、葵涌、沙田、田心、深水埗、油麻地及將軍澳等地，當中11宗針對幼稚園，損失15萬元現金及一批電子產品，財物總值約18萬元，另外兩宗涉及地盤和辦公室，損失約4.3萬元。

警方留意到，自10月起新界、九龍多區發生多宗幼稚園爆竊案，遂展開調查，初步相信賊人單獨犯案，於凌晨時分用硬物撬開目標處所的門窗，入內搜掠偷取現金及電子產品；賊人犯案前後亦會到深水埗區內一個公共屋邨的儲物室更換衣物，並暫時存放贓物。警方翻查閉路電視片段，並對比犯案手法，鎖定賊人身分，探員遂於涉案儲物室附近埋伏，上周六凌晨發現疑犯換衣服後步出儲物室，即上前拘捕。

46歲被捕男子姓俞，報稱無業，有三合會背景。警方在涉案儲物室及其住所起回他犯案時所穿衣物，以及電腦、相機及攝錄機等懷疑涉案贓物。案件由新界北總區重案組跟進。

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