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三地皇馬巴塞表演賽 港票貴人最少 主辦方：早離見面會因備戰 部分球星滿意安排

【明報專訊】上周五（20日）皇馬巴塞名宿足球表演的賽前見面會被投訴貨不對辦，有球迷不滿未能與球星合照簽名。皇馬香港球迷會昨稱已向警方報案；消委會截至昨日接獲12宗投訴、涉額9萬元。名宿今次巡迴亞洲作賽，本港賽事不足8000人入場，是三地表演賽中最少；比較門票，香港最平門票680元，而早前卡塔爾多哈及日本東京站最低200多港元有交易。主辦方昨晚發聲明再就見面會安排致歉，稱部分球星由於希望更好地準備比賽，所以「突然離開見面會」，部分出賽球星滿意大會安排。

皇馬及巴塞名宿來港前，先後到多哈及東京對陣。以最低價格的門票比較，多哈一場為100卡塔爾元（約214港元），東京一場則為5500日圓（約273港元），均低於香港的680港元（見表），而兩地分別吸引約3萬和4.5萬球迷入場，氣氛熱鬧，遠超香港的7982人。就着本港門票較昂貴，主辦單位Legends Assemble稱，設定票價需考慮所有必要開支，冀公眾理解；至於退出公眾群組一事，主辦單位稱該群組屬訂票用途，簽名會後一直與球迷會聯繫。大會又稱將與各持份者商討後續安排，期望受影響人士理解，已設WhatsApp熱線供聯繫。

上周五表演賽不屬政府資助項目，但退役球星雲集，政府也把活動列為「盛事」項目推介。入場觀賽的前財政司長曾俊華昨在社交平台表示，當日大球場空櫈處處，場面尷尬，辜負了部分出賽球星的期望；認為倘主辦單位有針對內地市場，例如在「小紅書」宣傳，或能吸引更多內地球迷入場。

非資助項目 政府列盛事推介

新民黨立法會議員何敬康則認為門票價格非入場人數關鍵，舉例年初美斯表演賽的門票昂貴，卻幾乎滿座，惟名宿表演賽水準本身不算高，對本港球迷吸引力不足。對於體育盛事連番出現爭議，何相信源於主辦單位經驗不足，今年多項盛事有「甩漏」實屬不幸。他說私人公司舉辦活動若非政府資助，當局難以插手，惟事前可多了解查問，舉例倘活動租用政府場地，當局審批時可更嚴格，包括事先了解安排，主辦團體是否具足夠經驗、資金、人手等。

球迷會代26會員報警

消委會暫接12投訴

除了賽場冷清，賽前舉行、索價近7000元的皇馬巴塞名宿見面會被指安排混亂，包括有球星提早離場，導致球迷未能與偶像合照簽名。警方表示前晚（21日）接獲兩人報案，目前列作「雜項事件」處理。球迷會稱報警者代表26名會員，涉款近20萬元。海關表示已接獲相關舉報並正跟進，如發現違反《商品說明條例》，會採取適當執法行動。截至昨日傍晚，消委會收到12宗關於今次表演賽的投訴，涉約9萬元，最高金額一宗涉13,761元。

據皇馬香港官方球迷會昨在社交平台引述，主辦單位稱需待今日再跟進，球迷會期望大會「並不是」拖延時間、意圖擺脫責任。會長李小姐稱，球迷希望大會清楚解釋事件並提供合理補償，退款是選項之一。

斥無心搞 球迷盼退款

購買套票出席見面會的皇馬球迷黃先生希望獲全數退款，批評大會安排混亂。他指球星見面會是十分普遍的活動，出現混亂是低級錯誤，反映主辦單位經驗不足、「無心搞」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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