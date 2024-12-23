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灣區熱搜：乘基建紅利  中山「網紅地」旅業雄起 深中黃茅海打通灣區西岸 港人江門開茶記半年1變2

【明報專訊】隨着深中通道、黃茅海通道等連接珠三角中部及西部的基建先後開通，帶動了西部城市的文旅發展。中山南朗街道的「網紅村」崖口村正是受惠者之一，深圳及香港遊客的湧入帶動該村旅遊業，今年集體經濟收入翻倍至4000萬元（人民幣，下同）。也有港人因看好交通便利，於江門創業經營港式茶餐廳，不足半年便開分店。

明報記者 司徒聰穎

「淡季不再淡，旺季更火爆。」崖口村黨委書記、村委會主任譚錦鵾如此形容深中通道開通後該村的旅遊。踏入崖口村的東堤市集，右邊是一望無際的海面，一排排桌椅、遮陽傘放在海岸邊，桌上還放置着鮮花等裝飾。不少遊客坐在岸邊賞景拍照；左邊則擺滿美食攤位，中間的馬路車流不斷，除了中山本地牌，還有深圳及香港的汽車。「深中通道開通後，來這邊的遊客多了，無論哪個角落都可以看到粵B、港牌。」中山本地人戴小姐表示，「以前很多人開咖啡店奶茶店，但是開完一批很快又關一批，現在人流多了，年輕人的就業機會就多了，深中通道開通令中山發展起來，本地人才願意留下，他們的創新思維也隨之留下，就可以引入更多好的大企業過來中山發展。」

港深車湧入崖口村 集體收入今年翻倍

譚錦鵾指出，崖口村過去澳門遊客較多，現在香港遊客明顯增加，為迎接港客，村內配套亦有所完善，「最初港澳車北上，我們分不出香港牌和澳門牌，停車系統也無法識別，很易造成塞車，後來我們重新修改系統，現在可以識別兩地車牌」。 他透露，崖口村2023年全年遊客量不到500萬人，今年截至11月底已經達到548萬人，預計全年可突破600萬。深中通道帶旺當地旅遊，村民收入因此增加，「我們今年集體收入達到4000多萬，比去年翻倍，年輕村民在東堤市集、集裝箱街做餐飲，租借單車和電瓶車則以退休村民為主」。

煉成文旅流量密碼 主打年輕人棄大媽

近年來，崖口村圍繞3萬畝土地、5000畝魚塘和2000畝良田，打造成擁有稻田風情街、東堤市集、煲仔飯街等特色景點的網紅村。譚錦鵾表示，崖口村本身是純農業鄉村，走文旅路線一定要有流量，「沒有流量，搞得再好別人都不知道，也不會來」，舉例在村內開咖啡店，透過窗戶能看到一片稻田以及連片格桑花，打造成文旅打卡點，但流量需要篩選，「例如大媽團，她們幾乎沒有消費能力，左手一個麵包右手一瓶礦泉水，最後還要為她們留下的垃圾埋單，所以我們更多是考慮適合年輕人、情侶的元素，他們比較有消費力」。

深中通道的開通也吸引港人回鄉創業。祖籍江門的港人葉漢忠今年7月在江門長堤歷史文化街區開設港式茶餐廳，11月更開分店。他指出，選擇江門創業除了當地人文親切、環境舒適外，更因大灣區交通方便，港珠澳大橋及深中通道形成一小時生活圈。葉漢忠在港曾從事餐飲業，經營火鍋店和茶餐廳，他發現兩地創業成本相差10倍，江門人工及舖租等各方面更優勝，「這邊賣一個餐的價錢和香港差不多，但人工和舖租便宜很多」，「周六日單日的營業額達六七千，長假期更可以去到1萬左右」。

相關字詞﹕深中通道 旅遊 文旅 大灣區 中山 江門

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