「氫鐵」試驗完畢工會稱表現佳 田北辰：聞港鐵或放棄

港鐵今年6月獲環境及生態局同意展開研究，引入3卡由佛山中車四方軌道車輛有限公司生產的氫能有軌電車，並在屯門建安站附近興建可配合該列車使用的低地台月台。

港鐵昨表示，研究開展後先安排列車以電池驅動模式，於車廠範圍及凌晨非行車時間在路面行駛，獲政府相關部門氫能運作審批後，過去兩個多月多次安排列車以氫能模式行駛，往來輕鐵車廠及建安站，同時在附近路面行駛。測試過程包括隔離架空電網、注氫及出發前檢查等安全程序。

香港鐵路職員工會主席蕭偉恒表示，前線人員反映，氫能輕鐵具一定續航力，行車時順暢穩定，速度及「力度」與現時以架空電纜供電的輕鐵差不多。部分輕鐵路段如藍地至兆康有「大斜路」，氫能輕鐵上斜能力受關注，本身是輕鐵車長的副主席譚建釗稱今次亦有測試上斜，數據及能力表現均理想。

新購車剛落地 地台列車難修改

不過，田北辰稱港鐵最終或放棄計劃，主要因港鐵早前購入的40輛新輕鐵仍陸續投入服務，加上氫能列車屬低地台，未能配合現時輕鐵全線的高地台月台。

田又稱，港鐵曾研究3個方案，一是將每個輕鐵站加長、額外建供氫能輕鐵使用的低月台；二是定制為港而設的高地台氫能輕鐵；三是削低現有月台至低地台。田稱港鐵經商討後認為未必夠位改建月台，故只能從列車入手，惟內地製造商向港鐵稱「做唔掂」，無法將現有列車轉氫或訂製高地台氫能車。

田慨嘆計劃最終「得個講字、夢想幻滅」，估計或需待10至20年後港鐵再全面換車，才有望應用氫能輕鐵。