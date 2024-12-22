港澳辦：習澳門講話 擘畫港澳藍圖

文章提到，習近平在澳門3日期間出席18場活動，與各界接觸交流，發表一系列演說，充分體現習近平對澳門保持良好發展局面的高度肯定、對居民過上幸福生活的深切關懷、對澳門開創更美好未來的悉心指導。

習近平於新一屆澳門就職禮的演說，對澳門提出經濟適度多元發展、提升治理效能等「四點希望」，就推進一國兩制行穩致遠提出「四項原則」。港澳辦文章形容，習近平悉心指導澳門長遠發展；為全面貫徹一國兩制方針提供根本遵循；為澳門實現新飛躍、創造新輝煌確立美好願景；為新一屆政府帶領社會銳意改革、加快發展指明方向路徑。

習近平的演說中，特別提到「需要注意的是」中央開發橫琴深度合作區的定位，提示不能發展與定位不一致的產業項目。文章稱，橫琴是習近平親自謀劃、部署及推動的項目，3年多來體制日益完善，政策舉措陸續落地，運行平穩順暢，「琴澳一體化發展進程加快，為澳門經濟適度多元發展提供了堅實支撐」。

澳門即辦習講話座談

另外，澳門政府昨隨即舉行學習習近平重要講話精神座談會，新上任特首岑浩輝在會上表示，習近平的講話為澳門特區未來的發展建設把舵定向，強調當前和今後一段時間，「學習好、貫徹好、落實好」習近平講話精神是澳門社會各界和治澳隊伍的頭等重要工作，是特區的首要政治任務。