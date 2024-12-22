明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

港澳辦：習澳門講話 擘畫港澳藍圖

【明報專訊】國家主席習近平日前視察澳門並出席澳門回歸25周年大會及新一屆特區政府就職禮，國務院港澳辦昨發文形容，習近平在澳期間的多次發言是「站在澳門回歸祖國25週年的重要歷史節點，深刻總結一國兩制實踐經驗，全面擘畫香港、澳門長遠發展藍圖」。

文章提到，習近平在澳門3日期間出席18場活動，與各界接觸交流，發表一系列演說，充分體現習近平對澳門保持良好發展局面的高度肯定、對居民過上幸福生活的深切關懷、對澳門開創更美好未來的悉心指導。

習近平於新一屆澳門就職禮的演說，對澳門提出經濟適度多元發展、提升治理效能等「四點希望」，就推進一國兩制行穩致遠提出「四項原則」。港澳辦文章形容，習近平悉心指導澳門長遠發展；為全面貫徹一國兩制方針提供根本遵循；為澳門實現新飛躍、創造新輝煌確立美好願景；為新一屆政府帶領社會銳意改革、加快發展指明方向路徑。

習近平的演說中，特別提到「需要注意的是」中央開發橫琴深度合作區的定位，提示不能發展與定位不一致的產業項目。文章稱，橫琴是習近平親自謀劃、部署及推動的項目，3年多來體制日益完善，政策舉措陸續落地，運行平穩順暢，「琴澳一體化發展進程加快，為澳門經濟適度多元發展提供了堅實支撐」。

澳門即辦習講話座談

另外，澳門政府昨隨即舉行學習習近平重要講話精神座談會，新上任特首岑浩輝在會上表示，習近平的講話為澳門特區未來的發展建設把舵定向，強調當前和今後一段時間，「學習好、貫徹好、落實好」習近平講話精神是澳門社會各界和治澳隊伍的頭等重要工作，是特區的首要政治任務。

上 / 下一篇新聞