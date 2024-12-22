高鐵增西安線 車程10小時經華山洛陽鄭州

另可直達梅州蘇州 部分線加站點

港鐵表示，香港段的直達站點將增至94個，每日恆常列車班次增至最多108對。除3個自由行城市外，廣州東線也將增加一個中途站新塘站，往返重慶西站的列車將增停賀州站，3對以潮汕站為始發站或終站的列車會延伸至汕頭站。另外，聖誕新年期間會額外加開來往香港及深圳的列車，包括每日12對來往西九龍站及福田站。

新開通的西安北線每日提供一對來回列車，新增8個站點至17個，包括華山北、洛陽龍門、鄭州等；來往香港及西安北分別需11小時及10小時，單程1252港元。本報網上檢索1月5日從香港出發往西安的航班，來回約1700元，單程飛行時間約3.5小時。

旅界：沿途勝地吸引 助雙向奔赴

崔定邦認為，雖然來往西安車程較長，但部分人如長者等不宜坐飛機，且節日機票往往價格高昂並一票難求，高鐵是「多一個選擇」。他又說，西安北線沿途經過洛陽、華山等旅遊勝地具吸引力，可趁機推出全新旅遊產品。

旅遊業議會認為，增加站點有助內地旅客到港及港人旅遊，促進雙向奔赴效益。