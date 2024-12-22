北上做冬者「不理價錢」 海味店嘆生意遠遜疫時

店主稱內地禁入境 一簽多行難惠

在上水新康街的「上環國泰參茸海味批發直銷」負責人陳先生向本報表示，深圳來港「一簽多行」恢復後，街上人流增多，但對其生意幫助不大，因內地有規例限制攜帶海味入境，舉例海參、元貝、花膠等內地人都不能帶回深圳。反之香港人在內地購買海味後在港自用則不受限制，稱港人北上消費令生意更減少。

羅湖北上者絡繹 南下人流不多

亦有不少港人到深圳與家人過冬至。本報記者昨午4時許在港鐵上水站往內地月台所見，北上港人絡繹不絕；抵達羅湖口岸後，出境來港的人流不多，出境的人工查票窗口毋須輪候即可通過。

經深圳地鐵1號線可到的商場「皇庭廣場」，G層一間夾公仔店「柿柿喜物」有不少港人身影，操廣東話的港人談話聲不絕於耳。商場內多間餐廳外有食客排隊，其中一間順德菜餐廳有多個港人家庭用餐。

有稱深圳環境寬擺盤美 有謂上菜慢

港人馬小姐一家六口昨首次到深圳做冬，點了10多道菜，包括順德撈雞、三色蒸縮骨魚、燒味拼盤、滷水鵝翼等，估計消費600元人民幣。她形容部分菜式價錢雖與港相若，但擺盤更精美，環境寬敞，加上交通方便，日後會繼續考慮到深圳做節。她稱飯後會與家人去附近的超市「盒馬先生」購物。

另一枱的符小姐一家四口亦是首次到深圳做冬，以往在香港酒樓做節的她認為在深圳晚餐體驗一般，因其中一道菜等了一個小時才上菜，認為深圳優勢在選擇較多。她昨日也在深圳揼骨及唱K，兼會住宿一晚，今早返港，料總消費約2000元。