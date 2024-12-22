一簽多行下冬至 上水尖沙嘴人龍重現 有感受聖誕有看《破‧地獄》 有稱港吸引力跌

昨56.3萬人出境 40.6萬人入境

據入境處數字，截至昨晚9時出境人次56.3萬，當中11.1萬及10.8萬經羅湖及落馬洲離港，港人分別佔約9萬及8萬；約8萬人次經機場離港，港人佔6.2萬多。入境人次40.6萬多，經羅湖及落馬洲入境分別7.3萬及8.2萬，內地旅客分別佔2.4萬及3.9萬；經機場入境則有5.6萬。

陳美寶表示，機管局預計昨今兩天是外遊高峰，以昨日計算，本港航班升降量約1150班，接近疫前平均每日1200班；又提到中央政府本月恢復深圳居民赴港「一簽多行」，加上本港將舉辦多項節日活動，預料除夕及元旦訪港旅客會增加，已部署好除夕交通安排，包括配合關口開放時間，加強連接各口岸的交通等。

記者昨午到名尖沙嘴廣東道、海港城一帶，多間名店外人龍再現，亦有不少旅客背靠廣東道街景「打卡」。來自深圳的的周小姐和蔡小姐說，一簽多行恢復後來港更方便，今次來港是想感受本港聖誕氣氛，晚上會看聖誕燈飾，並留港住一晚。二人昨午在名牌店外排隊，周小姐打算在港買手袋及衣物，料全程花費約1萬元。蔡小姐則預算最多花3萬元，購物之外亦會到戲院看《破‧地獄》，稱該片內地版刪減了部分劇情，遂與未看該電影的友人在港觀看。

即日來回客：價格優勢小服務遜 但品質佳

亦有深圳客選擇即日來回。劉小姐說兩地往返方便，無打算在港過夜，近年已較少到港，因購物價格無太大優勢，服務態度亦較內地遜色，但仍會來港購物因品質較好。因工作在身即晚返深圳的周先生稱，家人因在港看演唱會會多留一天，他們在港購羽絨及衣服共花約10萬元，他慨嘆本港對旅客吸引力跌，因來往台日韓等地方便，當地奢侈品亦不會太貴，景點則因已來港多次，「對我們來說不是最主要」。

另有北京旅客稱會在港澳停留約一周，在港留3天。她說是次與約七八名親友來港觀光、吃美食和購物，估計自己在港會花5萬元以上。來自浙江的情侶稱會留港3天，男方說來港是為陪女友為聖誕購物，單是住宿兩晚花4000多元，女友則經常來港買名牌袋，認為今次來港明顯人流較多，被問到打算在港花多少錢她則說「沒有想過這個問題」。

昔覺不太友善 今觀感好轉

本報記者昨午在上水廣場附近一帶觀察，有不少拖着行李箱的內地旅客在萬寧、屈臣氏等個人護理店或藥妝店聚集，午飯時間後的食肆外仍見有排隊人龍。鍾女士與友人從深圳來港到上水購置日用品，她稱過往較少到香港，認為港人不太友善，但今次觀感好得多。她會考慮下次與6歲兒子到迪士尼樂園及海洋公園等。

明報記者