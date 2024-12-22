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港聞二

常見白枕白環蛇 基因分析揭外來 專家：百年擴全港 或威脅原生物種

【明報專訊】本港物種豐富，單是蛇就有50多種，絕大部分是原生物種。「白枕白環蛇」早年疑經貨運「偷渡」到澳洲，令多種壁虎和石龍子滅絕（見另稿），在港早於百多年前已被發現，一直被視為「原居民」，嘉道理農場暨植物園分析本港各處出沒的白枕白環蛇基因，顯示差別極小，證明本港種群是外來物種，或會威脅本地物種。最初懷疑白枕白環蛇「身分」的研究人員說，牠們在港十分常見，鄰近的廣東省在2022年前卻沒有紀錄，這有趣現象促使他去求證，令白枕白環蛇「身世」曝光。

明報記者 馬耀森

籲深圳珠海澳門防範入侵

白枕白環蛇適應力強，是高度入侵物種，在本港廣泛分佈顯示早已「落地生根」。嘉道理農場暨植物園嘉道理中國保育部保育經理楊劍煥稱，由於白枕白環蛇在本港有天敵如鷹、小靈貓及其他蛇類如金腳帶及過山烏等，相信能有效控制其數量，但對生境較為封閉的離島如南丫島、長洲及石鼓洲等，島上壁虎或石龍子族群受到白枕白環蛇的潛在影響或較大，而本港有兩種原生的福清白環蛇及細白環蛇，會否不夠白枕白環蛇競爭而影響其族群存活，則需監測及作全面生態研究，以了解這種外來物種對本地動物族群的潛在影響；同時與香港鄰近的城市如深圳、珠海和澳門，相關政府部門和研究人員應密切關注白枕白環蛇，以防止牠們從香港引入並擴散。

見人不逃走 致常被看見

白枕白環蛇是本港最常見蛇類動物之一，廣泛分佈於香港各區，包括新界、九龍、香港島，以及離島如大嶼山、南丫島、長洲、石鼓洲及蒲台島等，棲息生境十分多樣，主要於低海拔和人類居住地區出沒，當受到干擾時，牠們會表現出強烈的防禦和攻擊性，不會即時逃走，這些行為習性，令牠們在港十分常見。

儘管白枕白環蛇在港常見，但在鄰近的廣東省卻很長時間沒有紀錄。楊劍煥表示，除香港之外，目前中國僅福建和雲南有白枕白環蛇的零星紀錄，而在2022年，他在大嶼山西南約數公里以外的內地桂山島，曾偶然發現白枕白環蛇，成為廣東省首個紀錄。

過往廣東沒紀錄 惹「身世」疑惑

楊劍煥說，白枕白環蛇在本港「不出境」的現象，令他猜測該物種有可能不是本地原生物種，研究團隊今年採集本港及桂山島的白枕白環蛇樣本，與國際基因數據庫（GenBank）內各地白枕白環蛇基因比對，結果顯示，來自香港的13個樣本，以及廣東桂山島的1個樣本沒有任何基因差異；與菲律賓的4個樣本比較，基因差異少於0.2%，顯示關係密切；至於白枕白環蛇原產地包括越南、柬埔寨、泰國及馬來半島樣本的基因，與本港及桂山島對比，關係較遠。

楊劍煥解釋，香港面積雖然細小，但本地原生動植物種有可能在千萬年前擴散至不同地區後，因地理限制如被高山或河流分隔，而各自長期演化，彼此之間的基因會有一定分別；而白枕白環蛇雖然早於1880年代已在港島有紀錄，至今亦只有百多年，各區白枕白環蛇不足以產生相對較顯著的基因變異。

1888年港島首見 70年代新界見3條

另外，楊劍煥翻查白枕白環蛇過去被發現的地點，發現其在過去百多年由港島擴散至全港，其首次於1888年在港島被發現，之後一直於港島錄得其出沒，至1960年代於昂船洲，以及1970年在大嶼山首次被發現。楊說1970年代有專家在4年內於全港做了近200次爬蟲類動物調查，其間在新界石崗等地僅找到3條白枕白環蛇，顯示當時該種蛇在新界並不普遍；直至今天，該種蛇已成為全港最常見的蛇之一，顯示過去在港數量急增，並擴充其「版圖」至各大小離島。

（城市保育）

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