200老友記聚餐做冬 長者：兒子移英 少少掛念

協會總幹事余慧銘稱，協會自2009年起每年冬至舉辦活動，「始終是中國人，吃一個熱辣辣的中菜，感覺一定溫暖很多」。她說參與的長者部分是獨居、領取綜援，也有兩老同住的，希望舉辦飯局讓他們過開心豐足的冬至。

年年冬至為長者辦活動

防虐老會：感覺溫暖很多

劉女士的丈夫離世兩年多，獨居的她育有兩子一女，她說冬至正日未能共聚食「冬至飯」，但今天會補食，也說與其他長者同食「冬至飯」很高興，不用獨自過，「（不用）冷冷清清咁」。

與太太居住梨木樹邨的石先生已屆七旬，除幼子未婚，其餘子女均成家立室，他亦已抱孫榮升祖父，去年曾到英國與移居當地的兒子過節，不過今年卻分隔兩地。兒孫與自己分隔兩地過節，會否掛念他們？石先生稱「少少啦」，但慶幸他們正籌備回港見面。

協會向長者派發有果汁、藥油、餅乾、暖貼等的福袋，以及50元超市現金券，並設抽獎環節，抽中一包餅乾的張太說，與丈夫及同桌相識的長者能共聚一枱，已感到非常開心。