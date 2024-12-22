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港聞二

200老友記聚餐做冬 長者：兒子移英 少少掛念

【明報專訊】冬至是傳統與家庭團聚的節日，惟不少長者因獨居、子女工作等不同原因，無法與家人聚首過節。香港防止虐待長者協會昨日宴請240名長者食冬至飯。第二年參與的石先生育有三子一女，其中一個兒子年前一家移英，其餘子女亦要工作，未能共聚做節，問到會否因此失落，他說：「不會，搵食嘛，後生要做嘢啦。」但稱少少掛念身在英國的兒子和孫兒。

協會總幹事余慧銘稱，協會自2009年起每年冬至舉辦活動，「始終是中國人，吃一個熱辣辣的中菜，感覺一定溫暖很多」。她說參與的長者部分是獨居、領取綜援，也有兩老同住的，希望舉辦飯局讓他們過開心豐足的冬至。

年年冬至為長者辦活動

防虐老會：感覺溫暖很多

劉女士的丈夫離世兩年多，獨居的她育有兩子一女，她說冬至正日未能共聚食「冬至飯」，但今天會補食，也說與其他長者同食「冬至飯」很高興，不用獨自過，「（不用）冷冷清清咁」。

與太太居住梨木樹邨的石先生已屆七旬，除幼子未婚，其餘子女均成家立室，他亦已抱孫榮升祖父，去年曾到英國與移居當地的兒子過節，不過今年卻分隔兩地。兒孫與自己分隔兩地過節，會否掛念他們？石先生稱「少少啦」，但慶幸他們正籌備回港見面。

協會向長者派發有果汁、藥油、餅乾、暖貼等的福袋，以及50元超市現金券，並設抽獎環節，抽中一包餅乾的張太說，與丈夫及同桌相識的長者能共聚一枱，已感到非常開心。

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