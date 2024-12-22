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訛稱經手保單騙佣半億案 傀儡經紀求情稱受誤導 官質疑「有考牌」應知誠實

【明報專訊】多人涉嫌參與「傀儡保險代理」串謀詐騙及洗黑錢，訛稱經手處理478份保單以獲兩間保險公司發放共約5200萬元佣金。涉為主謀的保險公司前分行經理及12名「傀儡保險代理」早前承認串謀詐騙及串謀洗黑錢等罪，昨在區院求情，部分被告為首被告的「下線」，有案發時為大學生者稱誤信首被告犯案，法官質疑被告讀過代理執業課程，知道不可欺上瞞下，另有人求情時稱因貪心數千元酬勞而犯案。

法官將其中11人的案件押後至明年2月11日判刑，另有兩名被告將在同案不認罪被告的審訊中擔任控方證人，兩人需等候該案審結判刑。

13名被告年齡介乎24至61歲，分別為被指主謀的首被告盧彥樺（32歲、富衛人壽保險（百慕達）有限公司前分行經理），她承認兩項串謀詐騙及18項串謀洗黑錢罪。同案被告包括盧的7名下線保險代理，即陳家裕、林曉東、林煒傑、黃卓立、胡健良、周玉田及張皓翔，以及香港永明金融有限公司前分區經理郭潤芳及其4名下線保險代理鄧浩麟、杜偉濤、黃蓮欣及梁紫穎。各人承認串謀詐騙及串謀洗黑錢罪。

案情指出，盧於2016年至2020年間招攬多人加入香港永明或富衛。盧向部分人表示他們為「傀儡保險代理」，入職後毋須招納客戶。盧串謀郭潤芳、富衛及香港永明代理，訛稱由盧招攬的代理是共478份保單申請的經手代理，令香港永明及富衛向盧和郭潤芳團隊支付佣金等總值逾2200萬元及共逾2900萬元。盧另要求代理收取佣金後向她退還金額，涉案者清洗黑錢共約4700萬元。

稱案發時仍為學生 誤信首被告

辯方為陳家裕求情稱，案發時他為大學生，因為相信首被告才將其銀行戶口交給對方處理，並指陳對於保險業的認知源於首被告，包括業內「灰色地帶」。

法官林偉權質疑陳「有考牌」才能執業，辯方指上級灌輸陳涉案手法「好普遍，公司唔理，有單開就得」，林官續指陳需要修讀代理課程，理應知道需誠實及不得欺上瞞下。辯方亦就林曉東、林煒傑、周玉田及張皓翔求情，指各人因誤信首被告或貪心數千元酬勞而犯案。其餘被告則沒有補充求情。

同案4被告不認罪 明年中審

除了梁紫穎及胡健良頂證其他不認罪被告，等候另案審結判刑，其餘11人案件押後至明年2月11日判刑。翻查資料，同案4名被告，即毛詠嫻、羅雅穎、顏梓定及江梓瑩否認控罪，案件將於明年5月12日開審。

【案件編號：DCCC 170/23】

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