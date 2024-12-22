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北都效應 醫局研日後增新北聯網 高拔陞：新東新西倘服務人口「接近二百萬」不理想

【明報專訊】醫衛局研究調整公立醫院聯網，檢討方向之一是合併港島東西聯網，醫管局行政總裁高拔陞昨在電視節目透露一個新方向，稱一個聯網大約服務100多萬人口較理想，隨着北部都會區發展，當新界西及東聯網服務人口「接近百幾二百萬」，聯網服務或不理想，會考慮增設新界北聯網的可能，但稱整個調整方案暫無時間表。高拔陞又表示，若合併港島兩聯網，不會因此刪減職位，甚至可令員工當值時間減少。

被問東院按計劃加牀否

盧寵茂：不止考慮病牀與人口比例

醫衛局長盧寵茂昨在有線節目《有理有得傾》談及檢討聯網調整時表示，檢討不涉財政因素。被問到是否會按原計劃於東區醫院增設500張病牀，他重申有待未來人口數目及聯網分佈情况決定，「即使沒縮減都要考慮如何調配才能善用資源」。他強調，病牀有不同類型，作急症、復康、甚至精神科不同用途，不會只考慮病牀與人口比例。

新界東聯網去年服務人口為137萬，新西則為122萬。按政府推算，2031年首個醫院發展計劃完成後，兩個聯網服務人口分別增至154萬及132萬，合計已近300萬，至2041年第二個醫院發展計劃完成後，新東及新西人口更增至168萬及207萬，合計達375萬。

檢討合併港島東西聯網

高：職位不減 工時減

高拔陞接受now TV節目《大鳴大放》訪問表示，一個聯網大約服務100多萬人口較理想，協調效果最為理想，人口太少欠缺靈活度，因此有合併港島東西聯網的檢討方向。他說合併後不會減少職位，舉例稱聯網合併後，醫護當值的時間可能減少。他進一步指出，當新界西及東聯網「接近百幾二百萬」，聯網服務或不理想，會考慮增設新界北聯網的可能。

急症收費調整或早於財案出爐

盧稱一二類危急病人或免費

另外，盧寵茂提及，預計急症室收費調整方案將早於財政預算案出爐。他指出，急症室第一、二類危急病人或毋須收費，而現時急症室六成病人屬第四、第五類，有不少患流感、傷風咳者，形容此類病人屬「濫用、誤用急症室」，希望透過調整收費引導他們看家庭醫生，強調不想急症室變作普通科門診。

至於公立醫院檢討，盧稱現尚處「初步階段」，談是否「收貨」言之尚早，但非常同意醫管局先成立管治及架構改革委員會。

對於醫管局日前指往後公開醫療事故分「三步走」，即先由內部釐清，再接觸病人及家屬，最後才向傳媒公布，盧寵茂稱「一刀切」規定在時限內向公眾交代不合理、不切實際，強調醫療事故性質不一，嚴重程度亦不同，部分涉病人私隱，或有家屬不願公開；但若涉嚴重公共衛生事件，例如發生感染事故需追蹤個案時，當局會盡快公開。

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