美CECC：港官員較內地更熱心執行國安法 外交公署：報告滿謊言 港府批抹黑

CECC倡制裁聽命港府金融機構

外交部駐港公署發言人昨嚴厲譴責，指CECC持續詆譭本港法治人權狀况，形容無論美方拋出多少報告，「都撼動不了香港繁榮穩定局面，遮蔽不了香港居民權利自由受充分保障的事實」，促美方停止發表「充滿謊言」的報告。

特區政府發言人稱，新訂立的《維護國家安全條例》與《港區國安法》兼容互補，是完善維護國安的法律制度和執行機制。對於美方就特區羈管和更生工作的指控，發言人稱是無理抹黑、失實及誤導，懲教署一直為所有在囚者提供安全人道的羈管環境。

報告稱23條立法進一步寒蟬效應

CECC發表年度報告總結過去一年對本港觀察。報告指出，本港通過23條立法，是繼2020年國安法實施後進一步製造寒蟬效應；相較2002年港府首次提出23條立法，今次立法過程中公眾參與減少，2002年公眾諮詢接獲逾9萬份回應，今次則為13,147份。

報告批評香港官員以國家安全為藉口，有系統地消除政治異見者，包括刑事起訴一眾和平實踐權利的人違反國家安全和煽動叛亂，包括新聞媒體高層，並點名提及壹傳媒創辦人黎智英、前立場新聞總編輯鍾沛權、前支聯會副主席鄒幸彤、前香港眾志秘書長黃之鋒。

報告關注本港表達自由受限制，舉例YouTube按本港法庭禁制令下架歌曲《願榮光歸香港》，又稱本港已再無六四集會，因以往政府以公共衛生為由拒批集會申請，近期則是無團體申請。CECC分析，這是由於以往主辦集會的組織核心領導人被視為政治犯，組織亦告解散。

報告提到，留意到英國最高法院前法官岑耀信（Jonathan Sumption）今年中於民主派初選案裁決後，以本港法治在國安法下被迫妥協為由，辭任終院非常任法官。報告指出，關注過去一年香港警方「跨境鎮壓」、懸紅通緝13名流亡港人的手法。