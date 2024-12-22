大熊貓姊弟料元宵前後亮相 命名安排待商

四口難一齊出場 龐：需注意安全

被問及龍鳳胎見公眾時是一家四口現身，還是各自分開，龐建貽說大熊貓始終需要獨居，因此4隻一齊展出有難度，現時兩隻大熊貓寶寶年紀尚小，可一齊展出，但能否與父母樂樂和盈盈一同展出則需注意安全，例如盈盈體重過百公斤，亦有野性。

龐又提及現時在「大熊貓之旅」展館中，盈盈和樂樂均有自己的區域，或會在館中間劃出一個區域，專門展出兩隻大熊貓寶寶，最後安排仍需專家決定。他重申還是應該在牠們兩歲左右再「出來住」，現在正在積極計劃新館建設。

被問是否會為兩隻港產大熊貓舉辦命名比賽，龐建貽認為「家姐」和「細佬」的稱呼非常親切，亦具香港特色，惟牠們如何命名，仍在與政府商討，或待牠們亮相後，待公眾發掘其特徵再命名。

復活節推近距接觸 製窩窩頭洗竹葉

另外，龐說明年4月復活節會重推近距離接觸大熊貓的活動，但由於需要更多人手，未必能夠接納太多遊客參與體驗，因此園方或會先推出讓訪客製作大熊貓食用的窩窩頭、清洗竹葉等活動。

家姐和細佬現時約重7公斤，正在長牙，細佬每日都與家姐玩耍，龐建貽形容家姐較被動，細佬較百厭，希望能慢慢塑造兩隻港產大熊貓寶寶的特徵。