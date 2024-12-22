明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

大熊貓姊弟料元宵前後亮相 命名安排待商

【明報專訊】海洋公園主席龐建貽昨日透露，「港產」大熊貓龍鳳胎有機會於明年元宵前後與公眾見面，具體安排未定，是否能與母親盈盈同場現身，仍須待專家意見。對於命名問題，他說正與政府商討，或待展出後再確定。

四口難一齊出場 龐：需注意安全

被問及龍鳳胎見公眾時是一家四口現身，還是各自分開，龐建貽說大熊貓始終需要獨居，因此4隻一齊展出有難度，現時兩隻大熊貓寶寶年紀尚小，可一齊展出，但能否與父母樂樂和盈盈一同展出則需注意安全，例如盈盈體重過百公斤，亦有野性。

龐又提及現時在「大熊貓之旅」展館中，盈盈和樂樂均有自己的區域，或會在館中間劃出一個區域，專門展出兩隻大熊貓寶寶，最後安排仍需專家決定。他重申還是應該在牠們兩歲左右再「出來住」，現在正在積極計劃新館建設。

被問是否會為兩隻港產大熊貓舉辦命名比賽，龐建貽認為「家姐」和「細佬」的稱呼非常親切，亦具香港特色，惟牠們如何命名，仍在與政府商討，或待牠們亮相後，待公眾發掘其特徵再命名。

復活節推近距接觸 製窩窩頭洗竹葉

另外，龐說明年4月復活節會重推近距離接觸大熊貓的活動，但由於需要更多人手，未必能夠接納太多遊客參與體驗，因此園方或會先推出讓訪客製作大熊貓食用的窩窩頭、清洗竹葉等活動。

家姐和細佬現時約重7公斤，正在長牙，細佬每日都與家姐玩耍，龐建貽形容家姐較被動，細佬較百厭，希望能慢慢塑造兩隻港產大熊貓寶寶的特徵。

上 / 下一篇新聞