保育補貼2026停 海園冀政府續助 龐建貽：正朝賺錢進發 擬赴深圳推廣年票

上年支出逾4.3億 三成建保育基地

政府消息稱，文體旅局長羅淑佩上周四（19日）在立法會就「拓展香港紅色旅遊及熊貓經濟」動議辯論總結發言時，表明已聽到不少有關海洋公園的提議，當局會引導園方用創新思維「跳出框框」。

海洋公園財政狀况備受關注，2028年起園方更需償還政府貸款。龐建貽昨在商台節目《政經星期六》被問及如何扭轉營運狀况、增加收入，他說現主要從產品、飲食及門券方面入手，「最主要賣多啲門券」。他說深圳居民恢復「一簽多行」為公園增加一定人流，整體內地客有增加，園方準備向深圳市民推廣年票，冀增收入；東南亞及歐美旅客亦增加，基數較小的印度客按年增長近4倍。

稱主動助推保育 「政府不夠人手」

2021年1月海洋公園聯同政府公布其改革方案，政府建議4年內每年向公園提供2.8億元、即合計最多11.2億元教育及保育補助。若不計政府資助，海洋公園上年度或虧損3億至4億元，而資助將於2026年結束。被問及資助結束後怎麼辦，龐建貽說園方是保育教育的重要環節，主動協助政府，有時甚至不收費。「政府不夠人手，海洋公園很樂意去做，始終都要有人做，所以這些支出希望長遠政府可以提供一定協助，幫到我們保育教育工作。」

推熊貓產品400款 難分館收費

龐建貽稱留意到熊貓熱潮「業務勢頭已經開始來緊」，園方透過不同渠道增加曝光率，舉例更用心經營社交媒體，冀藉此賣多點門券和產品，亦可吸引更多不同品牌做「聯乘」，增加收入。

龐表示中央贈港大熊貓安安和可可受遊客歡迎，每日有千餘人進場看牠們，園方推出近400款周邊產品，又準備推出手表、手機殼、珠寶等，希望「做多些賺錢產品」。他說飼養熊貓成本不菲，涉場地、設施及人手等開支，飲食方面，現時廣東竹佔大熊貓進食竹量一半至七成，其餘仍需從四川運來，希望未來可減省運費。

被問及公園門票約400元被指太貴，會否將熊貓館及其他區域分開收費，龐說大熊貓之旅、四川奇珍館距離較遠，中間經過不同區域，不便分流，因此難分開收費。他說保育支出大，海洋公園不是盈利機構，主題樂園運營成本很高。他認為公園為低收入家庭、弱勢社群及學生提供較平票價，長者亦有優惠，年滿65歲及3歲以下更免費入場，「加埋開支，或者可以話園區送出去都超過2.1億元」。

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