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港聞

港聞二

任夫婦公司受託人 會計竊千萬罪成

【明報專訊】一名註冊會計師擔任兩間公司受託人期間，從該兩間公司偷竊共逾125萬美元（約981萬港元），被起訴兩項盜竊，經審訊後昨於荃灣法院（暫代區院）被裁定兩罪成立。法官拒納被告辯稱款項用於投資菲律賓王室遺產繼承的說法，裁定他不誠實地轉移款項到自己銀行戶口。案件押後至明年1月24日求情及判刑，被告還押。

受託處理生意財務

4年轉移125萬美元

被告張慶植（現年76歲）現已破產。根據控罪，被告被控於2016年2月至2020年1月期間偷竊涉案兩間公司款項，共逾125萬美元。庭上透露，被告至今仍未還清款項。

控方案情指，案發於2016年2月至2020年1月間，當時一對在泰國居住的夫婦委託被告處理兩間公司的生意和財務，兩間公司分別從事藝術品貿易及證券投資。夫婦發現共逾125萬美元的款項被轉移後找被告對質，被告承認轉移資金。

稱投資菲王室遺產項目

官指作供不實

法官裁決時表示，被告辯稱案發時他將涉案款項用以投資菲律賓王室遺產繼承的項目，並獲夫婦同意。夫婦庭上則供稱，從沒同意讓被告轉移涉案款項，並稱得知所謂菲律賓投資項目時已直指是騙局。法官接納夫婦作為誠實可靠證人，稱二人作供清晰及有文件佐證，並拒納被告證供，指他作供不實，裁定他使用受託人身分不誠實地偷竊125萬美元。

定罪後辯方表示需時向被告索取求情指示。法官遂押後判刑，其間為被告索取背景報告、精神及心理報告。

【案件編號：DCCC 363/22】

相關字詞﹕區域法院 盜竊 會計師

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