9月職缺按年跌18% 住宿服務製造建築地盤業減最多 勞聯促檢討輸勞

職缺6.6萬個

總就業人數減2.2萬

統計處數據顯示，與去年同期比較，今年9月私營機構總就業人數跌0.8%，即減少21,700，撇除公務員，各行業就業人數為2,721,500；職位空缺有66,460個，較去年同期減少18%、即14,190個。

職位空缺呈下跌趨勢。統計處指今年9月大部分選定行業職位空缺減少，主要見於教育業（減2420個、即27%）、人類保健服務業（減1880個、即22%），而零售業和餐飲服務業的空缺亦分別按年減少25%及13%。

零售減兩成餐飲減一成

林振昇：北上消費衝擊

職位空缺增加的則主要有進出口貿易業（增280個、即9%）和地產業（增240個、即5%）。

林振昇認為，職位空缺由去年逾8萬減至6.6萬，減幅明顯，提到疫後經濟反彈不似預期，加上港人北上消費，也對零售及餐飲業造成衝擊，部分行業放緩增聘。他指政府放寬26個工種可申請輸入外勞，加上建造業等輸入外勞計劃，已輸入逾6萬外勞，還未計「高才通」等人才計劃令空缺減少。

林振昇指政府應分析行業數據，包括職位空缺數目變化、行業工資中位數變化，如看到就業市場變差，應「暫時停一停」輸入外勞計劃以作檢討。同時他補充，有關數據只計算至9月，未反映本月起當局放寬深圳旅客「一簽多行」政策，故可再觀察這會否有助刺激餐飲及零售市道。