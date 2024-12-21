制訂臨牀指引 盧寵茂邀醫衛界7機構成立「醫卓所」

7間獲邀機構是香港醫學專科學院、衛生署、醫管局、基層醫療署、中大醫學院、港大醫學院及香港私家醫院聯會。盧寵茂說遵循醫學實證為不同疾病制訂臨牀指引，有助醫護參照客觀研究結果，更適切、有效和全面診治病人，期望醫衛界善用該專業平台，使公私營醫療服務質素「更上層樓」。

醫卓所將蒐集數據和案例，探討篩查、診斷、治療和管理不同疾病的臨牀做法，評估各種醫療選項的效益，如藥物、醫療器械、診斷技巧、手術程序、非藥物治療、創新醫療科技。經詳細討論，醫卓所會編製並公布臨牀指引，以及服務質素和效益基準。

研立服務質素效益基準

臨牀指引和基準除了供醫護參考，同時可教育公眾，讓市民了解倘患不同疾病時可能需要的醫療服務。醫卓所亦可建議政府推行政策措施，以提升臨牀水平和執業質素。

因應探討議題需要，醫衛局長容許醫卓所按情况邀請專業成員參與會議，例如醫生和其他醫護人員的行業組織、學科專家等和客席成員如病人組織，讓討論更全面。