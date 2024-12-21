食安檢測 乾果「亞硫酸鹽」含量最高 185種食物17驗出 港人攝入量低「風險不大」

【明報專訊】食安中心昨日公布香港第二次總膳食研究的首份報告，研究檢測185種食物的亞硫酸鹽含量，當中17種、即約9%驗出亞硫酸鹽，其中乾果是亞硫酸鹽平均濃度最高。研究亦發現本地成年人口和較年輕群組每日從膳食攝入的亞硫酸鹽分量，均遠低於每日可攝入量，顯示對健康構成慢性影響的風險不大。
是次研究於去年2月至今年1月做，分兩次抽樣，選定檢測130種物質，如食物添加劑、除害劑殘餘，採集並處理2244食物樣本，將之合併成374個混合樣本再分析。研究得出共約10個研究報告，將由現在至2026年分階段發布。
蘑菇紅酒白酒濃度僅次
首份報告研究食物的亞硫酸鹽含量及相關膳食攝入量。乾果是驗出亞硫酸鹽平均濃度最高的食物，每公斤含240毫克，其次是蘑菇、紅酒或白酒和醃製蔬菜，平均濃度比乾果低約10倍，每公斤約20至30毫克（見表）。其餘食物驗出的平均濃度為每公斤10毫克或以下。
「聯合國糧食及農業組織和世衛食品添加劑聯合專家委員會」（JECFA）將亞硫酸鹽每日可攝入量訂為每公斤體重0至0.7毫克。研究發現攝入量高的年滿18歲成人，每日從膳食攝入每公斤體重0.021至0.055毫克亞硫酸鹽；攝入量高的6至17歲市民則每日攝入每公斤體重0.028至0.078毫克，均低於JECFA標準。
食安中心顧問醫生（社會醫學）（風險評估及傳達）張勇仁稱，亞硫酸鹽主要用作防腐劑及抗氧化劑，長期過量攝入會刺激胃部、影響中樞神經系統。
過量可損神經 哮喘者敏感率較高
張勇仁提醒部分人會對亞硫酸鹽有過敏反應，據外國文獻，一般對亞硫酸鹽敏感的人少於2%，但是哮喘病人對亞硫酸鹽敏感比率可達10%，攝入後或引起支氣管收縮和其他不良反應。
他建議市民均衡飲食，避免因偏食某幾類食物而過量攝入亞硫酸鹽；可能有過敏反應的市民購買預先包裝食品時應參閱食物標籤，避免食用有亞硫酸鹽的食物。