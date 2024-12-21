食安檢測 乾果「亞硫酸鹽」含量最高 185種食物17驗出 港人攝入量低「風險不大」

是次研究於去年2月至今年1月做，分兩次抽樣，選定檢測130種物質，如食物添加劑、除害劑殘餘，採集並處理2244食物樣本，將之合併成374個混合樣本再分析。研究得出共約10個研究報告，將由現在至2026年分階段發布。

蘑菇紅酒白酒濃度僅次

首份報告研究食物的亞硫酸鹽含量及相關膳食攝入量。乾果是驗出亞硫酸鹽平均濃度最高的食物，每公斤含240毫克，其次是蘑菇、紅酒或白酒和醃製蔬菜，平均濃度比乾果低約10倍，每公斤約20至30毫克（見表）。其餘食物驗出的平均濃度為每公斤10毫克或以下。

「聯合國糧食及農業組織和世衛食品添加劑聯合專家委員會」（JECFA）將亞硫酸鹽每日可攝入量訂為每公斤體重0至0.7毫克。研究發現攝入量高的年滿18歲成人，每日從膳食攝入每公斤體重0.021至0.055毫克亞硫酸鹽；攝入量高的6至17歲市民則每日攝入每公斤體重0.028至0.078毫克，均低於JECFA標準。

食安中心顧問醫生（社會醫學）（風險評估及傳達）張勇仁稱，亞硫酸鹽主要用作防腐劑及抗氧化劑，長期過量攝入會刺激胃部、影響中樞神經系統。

過量可損神經 哮喘者敏感率較高

張勇仁提醒部分人會對亞硫酸鹽有過敏反應，據外國文獻，一般對亞硫酸鹽敏感的人少於2%，但是哮喘病人對亞硫酸鹽敏感比率可達10%，攝入後或引起支氣管收縮和其他不良反應。

他建議市民均衡飲食，避免因偏食某幾類食物而過量攝入亞硫酸鹽；可能有過敏反應的市民購買預先包裝食品時應參閱食物標籤，避免食用有亞硫酸鹽的食物。