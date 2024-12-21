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港聞

港聞二

涉強姦擬改控威脅性行為 男警准保釋再押後訊

【明報專訊】男警涉今年強姦21歲女子，被控一項強姦罪，案件在粉嶺裁判法院再次提堂。控方透露打算「唔告強姦」，改控「以威脅或恐嚇手段促使他人進行非法性行為」罪，並可能加控其他控罪，惟要待索取法律意見才確認處理方式。裁判官水佳麗應控方申請，將案件押後至明年1月16日再提堂。已還押5個月的被告獲准以現金10萬元、父親人事擔保10萬元保釋候訊，其間不得離港、不得接觸證人，每天須到警署報到。

被告程朗（24歲，報稱警員）被控於今年6月3日，在香港強姦女子X。今年11月8日案件提堂時，控方透露初步打算修改控罪，並將案件轉介區域法院審理，惟要待索取法律意見確認，當時裁判官應控方申請，將案件押後至昨日再訊。

被告至今還押5個月

控方兩押後稱索法律意見

控方昨日表示需要額外4星期準備法律意見，申請案件押後至明年1月16日再訊。辯方回應說，本案由今年9月起經歷兩次押後，「希望可以盡快處理」，冀今次是最後一次押後。控方在水官詢問下稱，仍有待確認是否會將本案轉介區域法院，又說目前「初步準備好」法律意見，今次應是最後一次申請押後。

其後水官再要求控方「搞清楚你哋想點」，控方最終表示，現階段打算撤回強姦罪，改控「以威脅或恐嚇手段促使他人進行非法性行為」罪，並可能新增其他控罪，反對被告保釋候訊；辯方則申請保釋。水官聽罷應控方申請，將案押後至明年1月16日再提堂，同時批准被告保釋候訊。

【案件編號：FLCC1491/24】

相關字詞﹕粉嶺裁判法院 以威脅手段促致他人 作出非法性行為 警員犯法 強姦

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