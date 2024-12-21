汀九智慧公路月底試行 偵測事故自動疏導車流

通知管制區 反應縮至10秒

運輸署助理署長梁世豪昨在港台《千禧年代》稱，署方本月初已完成於汀九橋上安裝設備，自動偵測事故設備經視像鏡頭偵測橋面路况，如有車放慢、停止或逆線行駛等異常，10秒內可傳輸信息予管制區人員，比以往平均1分鐘應對效率更快。當偵察到交通事故，如事故需較長時間處理，到場警察可按實際情况決定開放路肩，紓緩交通阻塞。橋面龍門架上設行車線管制燈號，當路肩開放時，上方燈號會由紅色交叉改為綠色箭嘴，表示可以駛進，當事故完成處理後，燈號亦會指示駕駛者駛離路肩。龍門架上亦設可變信息顯示屏及可變速度限制標誌等，發出最新行車指示。

適時開放路肩 業界盼普及

梁世豪稱，選擇於汀九橋南行線試行智慧公路是「天時地利」的考慮，不少新界西市民往市區上班都經此路，有一定車流，而該橋已開通近30年，本已計劃更新機電設備，現順勢推智慧公路可節省開支。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培稱，相關技術在內地及其他國家已大量使用，樂見現時政府開始推動。李認為對駕駛者最有用措施為適時開放路肩，料可大減交通意外時擠塞，建議當局觀察經驗後，將做法擴至常塞車的屯門公路等。李又指行車線管制燈號可讓駕駛者掌握路况，選定行車線，助提升道路使用效率。