新冠流感趨活躍籲打針 公院今啟動高峰期措施 再推急症室退款安排 增普通科門診

衛生防護中心傳染病處首席醫生（監測）龔健恆指出，流感及新冠病毒活躍水平仍在基線水平，但有緩慢上升趨勢；且普通科門診及私家診所數據顯示，流感個案增加。

倘現病株轉變 流感季料延長

早前冬季流感季節長達28周並屬歷年最長紀錄，龔說，若下個流感季節亦出現流行病毒株轉變，不排除會如上一個冬季流感季節般持續頗長時間，但現時亦不清楚。

醫管局總行政經理（聯網運作）李立業表示，當局已分配撥款約7億元以預先規劃服務，在2024/25年度規劃加開153張病牀，並增聘醫護、實施特別酬金計劃鼓勵醫護於服務高峰期工作等。

退款安排2021宗佔1.8%

長遠擬恒常化未有時間表

李表示，急症室每日求診人次約有5000至6000人，若高峰期有逾6000人求診，會造成明顯壓力。醫管局今起啟動服務高峰期特別措施（見表），包括續推急症室特別退款安排，已分流但未就診的病情穩定病人如欲轉看私家醫生，可於登記後24小時內向當值職員或透過醫管局應用程式「HA Go」申請退款。

至於急症室退款安排會否恆常化，李立業說過去一年有關安排作為先導計劃推行，今年局方將安排自動化，長遠會考慮恆常機制，但暫無時間表。他說今年農曆新年及復活節期間有2021宗合資格退款個案，佔整體急症室首次求診人次1.8%；上述個案皆成功退款，且大多數病人屬病情穩定和年輕。

提前檢視 料增一兩成人手

醫管局將加強長假期普通科門診和中醫門診服務，目標每日減少急症室300至500就診人次。該局亦將提前檢視急症室和內科長假期人手安排，期望於繁忙日子增加一至兩成人手，另減少非緊急入院數目、按需要加開緊急手術節數等。

被問增聘人手會否有困難，李立業強調會根據需要，在特別日子增撥人手，相信透過不同醫院協作不會有很大問題。

未滿兩歲幼兒覆蓋僅16.4%籲家長帶子女打流感針

疫苗接種方面，衛生防護中心緊急應變及項目管理處主任梁耀康稱，各項季節性流感疫苗接種計劃，2024/25年度接種計劃截至本月15日已接種174.5萬劑季節性流感疫苗，較上年度同期增4.7%，惟6個月至未滿兩歲兒童覆蓋率只得16.4%，與去年同期比較，是所有年齡組別增幅最低。

梁耀康表示，今年新增母嬰健康院作為接種地點，籲家長盡快帶幼兒接種疫苗。