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港聞

港聞二

陳美寶料屯赤總開支維持422億

【明報專訊】審計署上月底發表審計報告，指「屯門至赤鱲角連接路」兩項主要工程項目分別延遲近兩年兩個月和一年7個月才完工，致逾38億元額外開支。立法會政府帳目委員會昨舉行公開聆訊討論有關議題，運輸及物流局長陳美寶表示，因海岸線橫移而延期的工程可實現同步通車，有信心屯赤路總開支可維持422億元，佔核准工程預算約460億元九成，整個工程項目不會超支。

陳美寶指出，審計報告所涉延期工程，即南連接路和大橋，亦實現同步通車目標；又稱屯赤隧道總工程龐大及複雜，共有8份相互關連的工程合約，現時最後兩份合約已進入帳目結算階段，有信心不會超支。她續稱，當局接納審計報告所有相關建議，路政署會配合科技優化項目管理程序，並會採取措施改善配合工程的管理，降低產生配合問題的風險。

稱連接路超支項目

實現同步通車目標

對於南面連接路水管改移工程導致額外940萬元開支，會計界議員黃俊碩批評署方此舉或令地盤工程人員有過大權力，承建商亦可透過額外工程從中牟利，關注政府會否在工程中訂立機制規管口頭更改令，如超過特定金額的更改必須出具書面更改令；路政署長邱國鼎認同做法不理想，惟署方已在工程管理手冊列明不應以有關做法更改工程，強調政府未來會出書面更改令。陳美寶則指更改工程較緊迫，因此各方均同意提前施工；又指改動並非僅由一名工程師決定。

陳又強調運輸及物流局會繼續在政策層面向部門提供適切的指引和督導，並密切監察各項改善措施的執行進度和情况，以確保相關建議得以有效和全面落實。

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