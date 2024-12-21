大馬明年輪值東盟主席國 駐港領事：優先撐港入RCEP

信港未來續當區域聯繫人

木山利致辭時又稱，東盟是本港的第二大貿易伙伴，在一國兩制及特首李家超帶領下，相信本港將繼續扮演區域超級聯繫人的重要角色，連接不止東盟，更是內地市場，強調東盟成員國均支持本港加入RCEP，東盟與本港和內地會共同努力加深聯繫，擁抱共通價值及區域繁榮的目標，亦會以務實的方式應對地緣政治角力。

木山利會後向本報表示，會努力游說各方以令本港能更快加入RCEP，惟因須獲RCEP所有15個成員同意，難評估本港何時能正式加入，但有信心能說服其他成員接納香港的加入申請，讚揚香港的強項在服務業及交通樞紐，這些優勢均能為成員帶來更多商機，加上香港是內地企業走向國際及海外企業進入內地的門戶，亦令本港加入RCEP變得重要。

經濟不景 指港加入更有利

被問到本港經濟被認為有下滑跡象，會否影響加入RCEP，木山利認為全球經濟均面臨挑戰，香港的加入反而有助刺激經濟，共同應對經濟挑戰比起個別面對來得更好，認為李家超提出香港冀成為區域超級聯繫人，是朝正確方向發展，又認為大灣區如能全面落實，本港可利用內地各省市的資源，內地亦能借助港澳的國際聯繫，令港澳及內地各省市的投資者，可順暢地進出，經商便非常有效益。

商經局長丘應樺獲邀出席活動，致辭時稱本港與東盟互惠互利的經貿關係持續良久，又指政府正努力與馬來西亞政府商討，在吉隆坡設立東盟內第四個經貿辦，亦感謝馬來西亞對本港加入RCEP的強烈支持。