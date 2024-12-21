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港聞二

冬至食肆訂座率逾九成 業界料生意額3.8億增8%

【明報專訊】冬大過年，不少市民趁今天冬至外出晚膳，與家人共聚天倫。本報昨致電油尖旺區10間酒樓訂座，7間表示全晚滿座，兩間稱只能預訂第二輪、即更夜時段。香港餐飲聯業協會表示，絕大部分食肆訂座率高逾九成，料今天冬至生意額可達3.8億元，按年增約8%。

指習慣變 早開飯難翻桌

位於旺角的倫敦大酒樓，今天冬至的訂座幾近爆滿，副總經理蘇萬誠預料今晚營業額將按年增20%至25%，惟未及疫情前水平。他稱，現時不少市民平日北上、外遊消費，反而冬至時選擇留港與家人團圓，酒樓早在上星期已不斷接獲訂座查詢，「已訂得八八九九」，至於餘下10多張枱將全數預留予熟客。

蘇萬誠表示，疫後市民用膳習慣改變，「很多人在傍晚5時半就開飯，到晚上8時多已沒有多少客人」，相信冬至亦難「翻桌」。他提及，經濟大環境仍疲弱，酒樓亦不再接獲企業訂枱辦冬至宴席，「以往幾個公司客，加埋都幾十圍，實力好強勁，現在已沒有了」。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，今年冬至生意額將按年增約8%，至3.8億元。他說，受惠於聖誕氣氛熱熾及恢復深圳「一簽多行」，加上不少市民提前「做冬」，近一兩周的旺區食肆經常客滿，尤以中式酒樓的冬至套餐和訂座更加理想，相信「部分食肆可能做到兩輪生意」。

經濟未復 中價餐料較旺

黃又說，家庭客是食肆在聖誕假期的最主要客群，而本港經濟尚未完全復蘇，家庭客雖較疫情期間闊綽，但「不是完全不計價錢」，相信中價位套餐最受歡迎。黃亦提及，大量市民趁聖誕外遊必然打擊本地餐飲零售生意，但「已是既成的現象，去年也是這樣」，寄望內地旅客消費力，能填補港人離港消費缺口。

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