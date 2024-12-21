聖誕元旦出入境人次料近疫前 單日陸路出境高峰料60萬 零售界望內地客抵消出遊影響

入境高峰日料63萬人次

政府的節慶安排跨部門工作小組昨發表入境處的預測數字，預計約1307萬人次（包括香港居民及訪客）經各海、陸、空管制站進出香港，其中約1106萬人會經各陸路邊境管制站過關。處方估計，陸路出境高峰期為25日（周三），有約59.5萬人出境，而入境高峰期為29日（周日），將有62.6萬人次入境。當局預測假期間，羅湖、落馬洲及深圳灣的管制站將非常繁忙，每日的平均出入境人次數字分別為23.5萬、20.3萬及13.1萬。

邵家輝向本報表示，以往聖誕元旦假期市民多外遊，對零售生意影響大，但早前深圳「一簽多行」放寬，本港業界對今年聖誕節南下旅客有較大期望，希望可以抵消港人離港的影響。此外，他建議本港零售商把握機會，向訪港旅客售賣具香港特色的產品，並預料聖誕節正值天氣轉涼，亦可能促進本地消費者購買衣物和電器產品作聖誕禮物。

擬延長部分口岸服務時間

跨年煙花匯演倡深圳灣通宵

為疏導假期旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。政府節慶安排跨部門工作小組表示，因應除夕跨年倒數煙花匯演，特區政府與深圳政府已商討好延長跨年夜的關口服務時間，包括建議深圳灣口岸通宵服務，羅湖口岸的旅客清關服務延長至翌日凌晨2時，詳情會盡快公布。

翻查資料發現，假日訪港旅客數字雖近復常，但整體訪港旅客數字較疫前仍有差距。旅發局昨稱，11月單月約有357萬旅客訪港，較去年同期上升8%；菲律賓市場繼續保持強勁增長勢頭，首11個月的旅客量已超越2018年全年水平。整體而言，本港過去11個月合共錄得約4025萬旅客，較去年增34%，當中近半數訪港客會留港過夜。

首11月訪港客數未復疫前

據香港旅業網數字，2018年11月有近600萬旅客訪港，頭11月則有訪港旅客約5856萬人。旅發局亦提及，今年11月旅客中有超100萬為非內地客，按年升近兩成，創全面通關後單月新高，內地客佔比降低至73.5%。

另外，旅發局今起將推出熊貓主題旅遊宣傳片，以「熊貓香港親友會」中熊貓形象為旅遊大使宣傳本港旅遊體驗。此外，港鐵亦會換上大熊貓主題裝飾。