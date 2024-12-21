明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

聖誕元旦出入境人次料近疫前 單日陸路出境高峰料60萬 零售界望內地客抵消出遊影響

【明報專訊】政府昨發布聖誕節及元旦假期出入境人數估算。入境處預料在12月21日至1月1日期間，將有約1307萬人經各海、陸、空管制站進出本港，較去年同期多約45%，與疫情前2018年的預測人次1349萬則相距不遠。其中預計陸路出境高峰期為聖誕節當日（周三），陸路出境人次約59.5萬。長假期不少港人外遊，批發及零售界議員邵家輝表示，業界對節日期間南下的深圳旅客有較大期望，認為或可抵消市民離港旅遊的影響。

入境高峰日料63萬人次

政府的節慶安排跨部門工作小組昨發表入境處的預測數字，預計約1307萬人次（包括香港居民及訪客）經各海、陸、空管制站進出香港，其中約1106萬人會經各陸路邊境管制站過關。處方估計，陸路出境高峰期為25日（周三），有約59.5萬人出境，而入境高峰期為29日（周日），將有62.6萬人次入境。當局預測假期間，羅湖、落馬洲及深圳灣的管制站將非常繁忙，每日的平均出入境人次數字分別為23.5萬、20.3萬及13.1萬。

邵家輝向本報表示，以往聖誕元旦假期市民多外遊，對零售生意影響大，但早前深圳「一簽多行」放寬，本港業界對今年聖誕節南下旅客有較大期望，希望可以抵消港人離港的影響。此外，他建議本港零售商把握機會，向訪港旅客售賣具香港特色的產品，並預料聖誕節正值天氣轉涼，亦可能促進本地消費者購買衣物和電器產品作聖誕禮物。

擬延長部分口岸服務時間

跨年煙花匯演倡深圳灣通宵

為疏導假期旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。政府節慶安排跨部門工作小組表示，因應除夕跨年倒數煙花匯演，特區政府與深圳政府已商討好延長跨年夜的關口服務時間，包括建議深圳灣口岸通宵服務，羅湖口岸的旅客清關服務延長至翌日凌晨2時，詳情會盡快公布。

翻查資料發現，假日訪港旅客數字雖近復常，但整體訪港旅客數字較疫前仍有差距。旅發局昨稱，11月單月約有357萬旅客訪港，較去年同期上升8%；菲律賓市場繼續保持強勁增長勢頭，首11個月的旅客量已超越2018年全年水平。整體而言，本港過去11個月合共錄得約4025萬旅客，較去年增34%，當中近半數訪港客會留港過夜。

首11月訪港客數未復疫前

據香港旅業網數字，2018年11月有近600萬旅客訪港，頭11月則有訪港旅客約5856萬人。旅發局亦提及，今年11月旅客中有超100萬為非內地客，按年升近兩成，創全面通關後單月新高，內地客佔比降低至73.5%。

另外，旅發局今起將推出熊貓主題旅遊宣傳片，以「熊貓香港親友會」中熊貓形象為旅遊大使宣傳本港旅遊體驗。此外，港鐵亦會換上大熊貓主題裝飾。

相關字詞﹕一簽多行 留港消費 聖誕節消費 元旦 聖誕節

上 / 下一篇新聞

對澳4希望 習近平：橫琴發展不能違定位 提多項具體期望 劉兆佳：對港同具問責意義
對澳4希望 習近平：橫琴發展不能違定位 提多項具體期望 劉兆佳：對港同具問責意義
岑浩輝就職：深入改革行政、法制
岑浩輝就職：深入改革行政、法制
當選勞顧會委員 工聯會李兆彬未上任先辭任
當選勞顧會委員 工聯會李兆彬未上任先辭任
冬至食肆訂座率逾九成 業界料生意額3.8億增8%
冬至食肆訂座率逾九成 業界料生意額3.8億增8%
大馬明年輪值東盟主席國 駐港領事：優先撐港入RCEP
大馬明年輪值東盟主席國 駐港領事：優先撐港入RCEP
陳美寶料屯赤總開支維持422億
陳美寶料屯赤總開支維持422億
反恐第二案 警稱用私人電腦擷取Telegram帖文
反恐第二案 警稱用私人電腦擷取Telegram帖文
新冠流感趨活躍籲打針 公院今啟動高峰期措施 再推急症室退款安排 增普通科門診
新冠流感趨活躍籲打針 公院今啟動高峰期措施 再推急症室退款安排 增普通科門診
汀九智慧公路月底試行 偵測事故自動疏導車流
汀九智慧公路月底試行 偵測事故自動疏導車流
涉強姦擬改控威脅性行為 男警准保釋再押後訊
涉強姦擬改控威脅性行為 男警准保釋再押後訊
嫲攜1歲孫墮樓亡 非居於現場大廈 曾囑友照顧兒子
嫲攜1歲孫墮樓亡 非居於現場大廈 曾囑友照顧兒子
騙傷亡金多拘39人 再揭一宗自製車禍
騙傷亡金多拘39人 再揭一宗自製車禍
元朗掃黃拘176人 2為女裝泰男
元朗掃黃拘176人 2為女裝泰男
食安檢測 乾果「亞硫酸鹽」含量最高 185種食物17驗出 港人攝入量低「風險不大」
食安檢測 乾果「亞硫酸鹽」含量最高 185種食物17驗出 港人攝入量低「風險不大」
制訂臨牀指引 盧寵茂邀醫衛界7機構成立「醫卓所」
制訂臨牀指引 盧寵茂邀醫衛界7機構成立「醫卓所」
酒店檢太空油原料 青年被捕
酒店檢太空油原料 青年被捕
9月職缺按年跌18% 住宿服務製造建築地盤業減最多 勞聯促檢討輸勞
9月職缺按年跌18% 住宿服務製造建築地盤業減最多 勞聯促檢討輸勞
藥店花膠「斤變両」 內地客舉報職員被捕
藥店花膠「斤變両」 內地客舉報職員被捕
3單位5僭建物 兩業主不清拆罰款22萬
3單位5僭建物 兩業主不清拆罰款22萬
客疑誤認有火花 將軍澳線一度停
客疑誤認有火花 將軍澳線一度停
任夫婦公司受託人 會計竊千萬罪成
任夫婦公司受託人 會計竊千萬罪成
性侵事主家屬申康橋之家清盤
性侵事主家屬申康橋之家清盤
九市速遞：閱讀巡禮佛山站弘中國武術 港出版業首辦 灣區4市巡迴推廣作品
九市速遞：閱讀巡禮佛山站弘中國武術 港出版業首辦 灣區4市巡迴推廣作品
九市速遞：歐標充電灣區9市全覆蓋
九市速遞：歐標充電灣區9市全覆蓋
九市速遞：穗滾軸溜冰賽預熱全運
九市速遞：穗滾軸溜冰賽預熱全運
灣區手記：吸煙鏡頭 ／文：尚東美
灣區手記：吸煙鏡頭 ／文：尚東美
【Emily】「街道聯盟」頭炮中上環 食肆打折送禮吸客
【Emily】「街道聯盟」頭炮中上環 食肆打折送禮吸客
【Emily】方便旅客 沙頭角禁區入口設停車場
【Emily】方便旅客 沙頭角禁區入口設停車場
【Emily】餃子燉蛋送暖 醫患共度冬至
【Emily】餃子燉蛋送暖 醫患共度冬至
【Emily】立會《專題快訊》 數據說兩「網絡」
【Emily】立會《專題快訊》 數據說兩「網絡」
【Emily】拍片賀母校九華100歲 李家超：學識迎難而上
【Emily】拍片賀母校九華100歲 李家超：學識迎難而上