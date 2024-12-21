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港聞一

當選勞顧會委員 工聯會李兆彬未上任先辭任

【明報專訊】政府昨日宣布委任新一屆勞工顧問委員會11名委員，兩年任期於明年1月1日開始，全為現屆委員。上月以第二高票當選且首次當選僱員代表的工聯會李兆彬，未上任便已辭任；政府稱該席位將於僱員代表補選後委任，補選詳情稍後公布。李兆彬回覆本報稱因「私人原因」辭任，另辭任工聯會轄下香港文職及專業人員總會副會長一職。

「私人原因」 另辭工聯轄下總會副會長

勞聯副主席譚金蓮、工聯會副理事長林偉江、小販管理主任權益會主席賴美珠、香港社會福利服務從業員協會會長勵娜，以及李兆彬，於上月勞顧會僱員代表選舉當選。不過政府昨日宣布委任的勞顧會僱員代表名單中唯獨不見李兆彬，表示一名獲選僱員代表辭任勞顧會職務，將於補選後委任。

空缺待補選後委任 料需3月

譚金蓮向本報表示，上周收到李兆彬通知以私人理由辭任，但對方沒詳細交代原因，她說尊重其私隱和諒解其決定。譚認同需補選而非遞補，讓職工會投票選出合適人選，估計補選程序需約3個月。

獲委任僱主代表的，包括代表香港中華總商會的何世柱、代表香港僱主聯合會的麥建華、代表香港中華廠商聯合會的施榮懷、代表香港總商會的于健安，以及代表香港工業總會的陳偉聰。關百豪和黃硯灝分別以個人身分獲委任為僱主和僱員代表。

勞福局長孫玉菡表示，勞顧會是三方協作的典範，多年通過坦誠溝通、討論和協商，共同推動勞工政策措施，改善僱員權益福利，期望新一屆委員繼續發揮勞顧會職能，為推展勞工議題貢獻。

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